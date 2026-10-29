Zelenski cere sancțiuni mai dure după atacul cu drone asupra unui tren

„Rușii au lansat un atac cu drone asupra unui peron unde se aflau un tren suburban obișnuit și un tren de pasageri care circula conform programului. Din păcate, până în acest moment, au fost confirmate 13 decese. Alte zece persoane au fost rănite. Toate serviciile de urgență necesare acționează la fața locului”, a scris președintele ucrainean, într-o postare pe contul de X , preluat de hotnews.ro.

Președintele ucrainean a publicat, în mesajul său, și imagini șocante cu urmările atacului și victimele.

Zelenski a îndemnat UE, Statele Unite și G7 să adopte noi măsuri de sancțiuni împotriva Rusiei, „mai severe”.

„Câte atacuri teroriste a mai comis Rusia împotriva poporului nostru de când au fost ridicate sancțiunile împotriva anumitor oligarhi ruși și a sectorului energetic rus, în loc să se producă o dezescaladare? Tocmai de aceea Ucraina a afirmat întotdeauna că este nevoie de o acțiune justă și decisivă din partea Americii și a Europei ca răspuns la escaladarea rusă – sancțiunile împotriva Moscovei și a mașinii sale de război nu trebuie relaxate atât timp cât acest război rus continuă. Este timpul ca UE, Statele Unite și G7 să adopte noi măsuri de sancțiuni, mai severe”, a spus Zelenski.

Amintim că forțele ruse au lovit joi, cu o dronă, un tren de pasageri aflat pe peronul gării din Dnipro, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.

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