Zelenski cere UE să nu decupleze R. Moldova de Ucraina în procesul de aderare

„Când Ucraina și Moldova avansează atât de strâns împreună – este minunat. Când facem atât de multe pentru a sprijini R. Moldova și pentru a crea condițiile de care are nevoie, ar fi pur și simplu greșit să fim separați pe drumul nostru către UE. Sper că acest lucru nu se va întâmpla. Ar fi greșit din punct de vedere moral”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski și-a argumentat poziția inclusiv prin rolul Ucrainei în asigurarea securității Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Kievul „protejează R. Moldova de încercările Rusiei de a provoca probleme prin intermediul Transnistriei”, regiune separatistă aflată sub influența Moscovei, unde sunt staționate ilegal trupe ruse.

„Acest lucru necesită o muncă serioasă din partea serviciilor noastre de securitate și de informații. Suntem nevoiți chiar să redirecționăm o parte dintre forțele noastre militare de la alte sarcini”, a declarat Zelenski.

Publicația mai scrie, cu referire la înalți oficiali europeni implicați în procesul de extindere, că Republica Moldova înregistrează progrese semnificativ mai rapide decât Ucraina în adoptarea legislației europene.

„R. Moldova adoptă legislația UE mai rapid decât orice altă țară de la Ungaria, în 2002, iar volumul legislației care trebuie adoptată este acum mult mai mare”, a declarat anterior pentru Kyiv Independent un înalt oficial european.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, susține că avansarea în procesul de aderare trebuie să depindă de reformele realizate de fiecare stat candidat.

„Obiectivul nostru este să avansăm potrivit abordării pe care am stabilit-o, bazată pe meritele proprii ale fiecărei țări”, a declarat Macron.

„Nimeni nu poate ignora toate progresele realizate de Republica Moldova”, a adăugat liderul francez.

Un semnal în aceeași direcție a venit și din partea Consiliului European. În concluziile adoptate pe 16 octombrie, liderii UE au reafirmat principiul evaluării individuale a statelor candidate, formulare care ar putea deschide calea separării proceselor de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei.

„Consiliul European reamintește că procesul de aderare se bazează pe merite și că fiecare țară candidată avansează în negocierile sale de aderare în funcție de propriile progrese”, se arată în documentul adoptat.

Deocamdată, ambele țări urmează să avanseze cu cele două clustere de negociere rămase, care, potrivit așteptărilor, ar putea fi deschise până la sfârșitul anului. O decizie oficială privind separarea proceselor de aderare nu a fost anunțată.



Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat public la apelul lui Zelenski de a menține legate cele două procese de aderare.

