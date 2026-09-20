Alertă de dronă în Orhei și Călărași // Ministerul Apărării nu confirmă survolarea spațiului aerian

În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile și să evite distribuirea informațiilor neverificate.

Amintim că noaptea trecută, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone. La scurt timp, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Deschide și: Alertă la Orhei și Călărași: localnicii au raportat obiecte zburătoare și o explozie

MAE reacționează după alerta de dronă din Orhei și Călărași: O amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor