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Alertă de dronă în Orhei și Călărași // Ministerul Apărării nu confirmă survolarea spațiului aerian

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Alertă de dronă în Orhei și Călărași // Ministerul Apărării nu confirmă survolarea spațiului aerian

Reprezentanții Ministerului Apărării anunță că, potrivit datelor disponibile, nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova în intervalul de timp semnalat de locuitorii din raioanele Orhei și Călărași.

În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile și să evite distribuirea informațiilor neverificate.

Amintim că noaptea trecută, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone. La scurt timp, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

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