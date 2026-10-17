Alertă la Otaci: o nouă dronă, descoperită în grădină unui localnic

Poliția a fost sesizată despre descoperirea dronei în jurul orei 15:40. Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat mai multe fragmente ale aparatului de zbor fără pilot.

În urma examinării preliminare, specialiștii au stabilit că drona prezintă caracteristicile unui quadrocopter profesional, fiind construită din elemente de fibră de carbon și dotată cu componente electronice care au fost deteriorate în urma impactului cu solul.

Potrivit Poliției, aparatul funcționează pe bază de baterii și este destinat activităților de monitorizare.

Specialiștii continuă examinarea fragmentelor pentru a determina proveniența dronei și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Amintim că vineri, 16 octombrie, cinci drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-ar fi prăbușit și ar fi explodat pe un teren agricol din apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni.

La locul incidentului, autoritățile au descoperit un crater cu diametrul de aproximativ 35 de centimetri și adâncimea de 15 centimetri, în interiorul căruia au fost identificate elemente cu potențial distructiv. Pe o rază de până la 100 de metri au fost găsite motorul cu ardere internă, rezervorul și mai multe fragmente ale aparatului de zbor.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova, avertizând că astfel de incidente pun în pericol viețile oamenilor. Totodată, diplomația de la Chișinău a cerut Federației Ruse să pună capăt imediat războiului împotriva Ucrainei.