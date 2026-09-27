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Amabasadorul Federației Ruse recunoaște că dronele, care au survolat teritoriul R. Moldova, pot fi rusești

Cristina Vlah
Amabasadorul Federației Ruse recunoaște că dronele, care au survolat teritoriul R. Moldova, pot fi rusești

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a admis că dronele, care au survolat teritoriul Republicii Moldova, pot fi rusești. Reprezentantul rus susține că acest lucru se întâmplă în contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina.

„Noi nu negăm faptul că unele din acele drone pot fi rusești. Și asta în timp ce are loc intensificarea loviturilor asupra logisticii Ucrainei. Acest lucru nu este un secret. E un răspuns la atacurile Ucrainei asupra logisticii din Rusia”, a spus Oleg Ozerov într-o intervenție televizată acordată postului Sor TV.

Diplomatul rus a adăugat că de fapt nu R. Moldova este ținta atacurilor acelor drone, dar nu a oferit scuzele de rigoare pentru pagubele create cetățenilor moldoveni.

Menționăm că, în ultimele zile tot mai des sunt semnalate cazurile când dronele rusești trec ilegal prin spațiul aerian al R. Moldova. Mai grav, unele dintre ele au și explodat pe teritoriul statului nostru.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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