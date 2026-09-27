Amabasadorul Federației Ruse recunoaște că dronele, care au survolat teritoriul R. Moldova, pot fi rusești

„Noi nu negăm faptul că unele din acele drone pot fi rusești. Și asta în timp ce are loc intensificarea loviturilor asupra logisticii Ucrainei. Acest lucru nu este un secret. E un răspuns la atacurile Ucrainei asupra logisticii din Rusia”, a spus Oleg Ozerov într-o intervenție televizată acordată postului Sor TV.

Diplomatul rus a adăugat că de fapt nu R. Moldova este ținta atacurilor acelor drone, dar nu a oferit scuzele de rigoare pentru pagubele create cetățenilor moldoveni.

Menționăm că, în ultimele zile tot mai des sunt semnalate cazurile când dronele rusești trec ilegal prin spațiul aerian al R. Moldova. Mai grav, unele dintre ele au și explodat pe teritoriul statului nostru.

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