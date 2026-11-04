Ambasada României, despre raportul Comisiei Europene: Un nou pas înainte pentru R. Moldova pe drumul european

Diplomația română susține că acest raport este un nou pas înainte pentru R. Moldova pe drumul său European.

„Comisia Europeană confirmă progresele importante ale Chișinăului în procesul de aderare la UE. O recunoaștere a reformelor, a eforturilor și a determinării de a merge înainte.

Dincolo de rapoarte și negocieri, miza este concretă: instituții mai eficiente, investiții, oportunități economice și o viață mai bună pentru cetățeni”, se menționează în mesajul Ambasadei române.

Acest fapt a fost salutat de către autoritățile de la București, care au dat asigurări că vor continua să le susțină pe cele de la Chișinău pe a-și atinge obiectivul de aderare.

„România a susținut consecvent acest parcurs și va continua să o facă, prin proiecte concrete, expertiză și o voce puternică la Bruxelles. Pentru că fiecare progres al Republicii Moldova pe drumul european trebuie să se traducă în beneficii reale pentru toți cetățenii. Acesta este obiectivul care ne unește și angajamentul pe care îl ducem mai departe, împreună”, se mai arată în mesaj.

Menționăm că, astăzi, Comisia Europeană a publicat raportul de monitorizare a performanțelor obținute în ultimul an de către țările candidate. Pentru R. Moldova s-a menționat că a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea celorlalte două clustere de capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit raportului, menținerea ritmului actual al reformelor îi va permite Chișinăului să urmărească obiectivul ambițios, dar realizabil, de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028.

Deschide și Comisia Europeană: R. Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028

Deschide și Conducerea R. Moldova, după publicarea raportului Comisiei Europene: Lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus