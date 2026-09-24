Anatolie Nosatîi, după survolarea Republicii Moldova de patru drone: Aceste incidente nu mai pot fi tratate drept cazuri izolate

Demnitarul a amintit că patru drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, iar două dintre acestea au explodat la sol.

„În aceste condiții, cei care încă se întreabă de ce trebuie să ne consolidăm capacitățile de apărare antiaeriană fie dau dovadă de iresponsabilitate față de viața oamenilor, fie sunt de partea agresorului”, a menționat Nosatîi.

Potrivit lui, aceste incidente nu mai pot fi tratate drept cazuri izolate.

„Ele reprezintă un pericol real pentru oameni și pentru securitatea țării noastre. Vom continua să monitorizăm spațiul aerian 24/7 și să întreprindem toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului Republicii Moldova”, a adăugat ministrul.

Menționăm că, în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost observate sau detectate în zonele raioanelor Soroca, Florești și Briceni, unele dintre acestea venind din direcția Ucrainei. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Ulterior, Poliția a anunțat că în apropierea localității Cernița, raionul Florești, au fost găsite rămășițele unei drone care a căzut și a provocat o explozie. Victime nu au fost raportate, iar specialiștii au fost trimiși la fața locului pentru efectuarea expertizelor și stabilirea circumstanțelor incidentului.