ANSA anunță cooperare cu CNA și procurorii pe dosarul de corupție privind inspectorii de la Leușeni–Albița

„Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) tratează cu maximă seriozitate informațiile comunicate de Centru Național Anticorupție (CNA) privind presupusele fapte de corupție în care sunt vizați angajați ai Postului de inspecție la frontiera Leușeni–Albița.

Conducerea ANSA promovează toleranța zero față de corupție și respectarea strictă a cerințelor de integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Agenția va coopera pe deplin cu CNA și procurorii, punând la dispoziție informațiile și documentele solicitate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor”, se menționează în comunicatul celor de la Agenție.

De asemenea, responsabilii mai scriu că ANSA va examina vulnerabilitățile în organizarea controalelor și va dispune măsurile administrative care se impun, în condițiile legii.

Cu referire la angajații săi bănuiți de corupție, autoritatea menționează că respectă prezumția de nevinovăție și nu va comenta detalii care ar putea afecta desfășurarea anchetei.

Amintim că, CNA și Procuratura Anticorupție au efectuat astăzi, 6 octombrie, percheziții la la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița. Asta deoarece doi inspectori ai ANSA de sunt bănuiți că ar fi primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici, pentru a facilita introducerea în Republica Moldova a unor produse neconforme. Perchezițiile s-au soldat cu reținerea unei persoane.

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