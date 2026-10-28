Atac cibernetic în R. Moldova // Autoritățile oferă noi detalii și vin cu recomandări pentru cetățeni

Potrivit notificării depuse, precum și celor comunicate public de AGE, informațiile potențial afectate includ următoarele categorii de date:

Date de identificare: numele, prenumele, IDNP-ul, data și locul nașterii, fotografia; Date privind familia: informații despre părinți și copii; Date privind sănătatea și protecția socială: statutul de persoană asigurată, medicul de familie, prestațiile sociale, pensiile și dizabilitatea; Date privind bunurile și activitățile economice: permisul de conducere, vehiculele deținute, companiile deținute sau administrate; Date financiare și fiscale: IBAN-uri, obligații și datorii fiscale, istoricul plăților prin serviciul guvernamental MPay.

Potrivit autorității, această enumerare este o evaluare preliminară a informațiilor potențial afectate și nu înseamnă că toate categoriile de date au fost extrase pentru fiecare persoană sau prin fiecare serviciu vizat.

Totuși, aceste lucruri presupun că cetățenii vor fi expuși anumitor pericole.

„Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal poate expune persoanele vizate anumitor riscuri (cum ar fi furtul de identitate, fraude financiare, tentative de manipulare prin inginerie socială și alte abuzuri). Totuși, producerea unui incident de securitate nu înseamnă în mod automat că datele afectate vor fi utilizate în scopuri frauduloase. Evaluarea riscurilor trebuie să se bazeze pe informațiile confirmate și pe rezultatele verificărilor autorităților competente”, se menționează într-un comunicat al Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

În acest sens, Centrul a oferit și unele recomandări pentru cetățeni:

Fiți vigilenți la apeluri telefonice, SMS-uri și e-mailuri suspecte.

Nu divulgați parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale.

Nu accesați linkuri nesolicitate și nu autorizați plăți la solicitarea unor persoane necunoscute.

Verificați solicitările neobișnuite contactând direct instituția sau banca, prin canalele oficiale.

Verificați printr-un număr de telefon cunoscut orice mesaj prin care o persoană apropiată pretinde că și-a schimbat numărul de telefon sau contul.

Nu reacționați impulsiv la mesaje alarmiste care invocă membri ai familiei sau situații urgente. Verificați mai întâi informațiile.

Sesizați poliția, banca, Centrul sau autoritățile competente în domeniul securității cibernetice, după caz, dacă suspectați o utilizare neautorizată a datelor sau o tentativă de fraudă.

Potrivit Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal, operatorii trebuie să asigure exactitatea datelor și securitatea acestora, inclusiv protecția împotriva accesului și prelucrării neautorizate, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Astfel, în cazul unei încălcări a securității datelor, operatorul are obligația de a notifica Centrul fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la momentul în care a luat cunoștință de incident. AGE a notificat Centrul în legătură cu incidentele raportate.

Cu referire la informarea cetățenilor, atunci când încălcarea poate genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul trebuie să informeze persoanele vizate fără întârzieri nejustificate. Dacă informarea individuală presupune un efort disproporționat, poate fi realizată o informare publică sau o altă măsură la fel de eficace. Până la această etapă, se determină că AGE a întreprins măsuri pentru informarea cetățenilor prin canale publice de comunicare.

De asemenea, Centrul reiterează că responsabilitatea pentru securitatea datelor prelucrate revine operatorilor, care trebuie să adopte măsuri adecvate pentru prevenirea accesului neautorizat și protejarea drepturilor persoanelor.

„Persoanele care consideră că au fost vizate de încălcarea securității datelor în contextul atacului cibernetic produs asupra serviciilor publice digitale sunt în drept să se adreseze operatorului pentru clarificări și, eventual, pentru realizarea drepturilor garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal”, este mesajul responsabililor din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Menționăm că, recent R. Moldova a fost supusă unui atac cibernetic masiv, în urma căruia au fost sustrase mai multe informații cu caracter personal al cetățenilor. Au fost identificate aproximativ un milion de încercări de extragere neautorizată a unor seturi de date cu caracter personal și circa 750.000 de seturi de date posibil extrase neautorizat.

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