CEO KMG International Эрик Сагиев: о поставках топлива, энергетической безопасности региона и будущем Rompetrol

Материал подготовлен на основе интервью, предоставленного румынскому изданию Ziarul Financiar.

KMG International развивает интегрированную цепочку поставок, охватывающую весь путь от добычи нефти в Казахстане и ее переработки на НПЗ Petromidia и Vega в Румынии до реализации топлива на региональных рынках, включая Республику Молдова. В интервью CEO KMG International Эрик Сагиев рассказывает о том, как Группа обеспечивает стабильность поставок в условиях геополитической и логистической нестабильности, о сохраняющейся значимости Черного моря и Среднего коридора, а также о трансформации модели АЗС Rompetrol.

На европейском уровне Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти. Надежности поставок способствует и деятельность крупных международных компаний, работающих в Казахстане совместно с национальной компанией KazMunayGas. Добываемая в Казахстане нефть направляется на европейские нефтеперерабатывающие предприятия, способствуя стабильному обеспечению Европейского союза и региональных рынков.

Как бы вы охарактеризовали 2026 год на данный момент, учитывая вызовы и возможности в нефтегазовом секторе, цепочках поставок и нефтеперерабатывающей отрасли?

Этот год оказался слишком сложным, чтобы давать ему однозначную оценку. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что для Rompetrol 2026-й стал периодом стратегической устойчивости и укрепления операционной деятельности, позволив сохранить положительную динамику и высокий уровень эффективности, достигнутые в 2025 году.

Год начался с запланированной 20-дневной остановки наших производственных мощностей в Румынии для проведения ремонтных и профилактических работ. Сразу после ее завершения мы столкнулись с беспрецедентным логистическим и геополитическим кризисом на международных рынках, который стал серьезным испытанием для глобальных цепочек поставок и создал риски для стабильного обеспечения ключевых для нас рынков Румынии, Республики Молдова, Болгарии и Грузии.

В этих нестабильных условиях нашим главным приоритетом стало обеспечение бесперебойных поставок сырья и наличия готовой продукции. Гибкость и оперативность наших команд, отвечающих за коммерческую деятельность и цепочки поставок, позволили нам превратить логистические сбои в возможность продемонстрировать способность быстро адаптироваться и сохранить работу предприятий на оптимальном уровне загрузки производственных мощностей.

Синергия между надежностью поставок нефти из Казахстана, высокой промышленной мощностью НПЗ Petromidia и нашей региональной дистрибуционной сетью формирует уникальную модель. Она позволяет нам не только минимизировать последствия макроэкономических потрясений, но и выступать одной из опор энергетической стабильности региона.

Здесь я хотел бы особо подчеркнуть устойчивость всей цепочки поставок KMG International: от добычи в Казахстане и транспортировки сырья на НПЗ Petromidia и Vega до переработки и, в конечном итоге, заправки автомобилей наших клиентов на АЗС, самолетов авиакомпаний, а также производства широкого спектра материалов из нашей нефтехимической продукции. Вся эта отлаженная цепочка обеспечивает Румынии преимущества в сфере энергетики и способствует региональной безопасности в периоды топливных кризисов.

В первом полугодии 2026 года оборот Rompetrol Rafinare достиг 3,5 млрд долларов США, увеличившись на 25%, а чистый финансовый результат стал положительным и составил 40,4 млн долларов. Чем объясняется переход к прибыльности после убытков в первом полугодии 2025 года?

Более детальный анализ этих результатов показывает, что ключевым фактором стало наше стратегическое решение существенно переориентировать поставки топлива на внутренний рынок. Чтобы обеспечить надежность поставок и избежать перебоев или дефицита топлива в стране, в первой половине текущего года мы увеличили долю продукции, предназначенной для румынского рынка, с исторического уровня 50–56% до 69–70%.

Эти финансовые результаты также были тесно связаны с высокими операционными показателями, достигнутыми в первой половине 2026 года, когда коэффициент загрузки перерабатывающих мощностей НПЗ Petromidia достиг 98,11%. Стабильная работа предприятия позволила нам в третьем квартале выйти на рекордный уровень переработки в 15 800 тонн в сутки, самый высокий за всю историю НПЗ.

В целом за первые девять месяцев года Petromidia переработала более 4 млн тонн сырья, превысив первоначальный план, и достигла самого низкого уровня энергопотребления в своей истории за период январь–сентябрь.

Petromidia остается единственным производителем полимеров в стране, при этом объем нефтехимического производства в первом полугодии 2026 года вырос на 12%, до 44 000 тонн. Почему KMGI продолжает уделять особое внимание этому сегменту на фоне масштабной деиндустриализации Европы?

Ответ прост: потому что мы смотрим дальше краткосрочных бизнес-горизонтов и ориентируемся на долгосрочную стратегическую перспективу. В Европе, где крупные химические группы закрывают производственные мощности под давлением высоких цен на энергоносители, мы твердо убеждены, что интегрированная нефтехимия представляет собой устойчивое будущее современной нефтепереработки.

На 2026 год наш стратегический план предусматривает открытие 13 новых АЗС в рамках развития нашей сети в Румынии. Четыре станции уже открыты. Это стало абсолютным рекордом: впервые АЗС были введены в эксплуатацию на автомагистрали Трансильвания A3. Кроме того, мы открыли еще две современные станции на объездной дороге Сучавы.

Еще две станции запланированы на объездной дороге Брашова, а семь проектов находятся на различных этапах анализа, проектирования и получения разрешений. Параллельно еще шесть станций находятся в стадии развития в сотрудничестве с местными операторами.

Эта стратегия расширения присутствия в ключевых транспортных узлах напрямую способствует дальнейшему росту объемов продаж, созданию рабочих мест и поддержке местных сообществ. Для нас рост определяется не только абсолютными цифрами: мы постоянно оцениваем его качественные характеристики, чтобы адаптироваться к меняющимся потребностям наших клиентов.

В течение следующих пяти лет АЗС Rompetrol будет стремительно трансформироваться из обычной заправочной станции в многофункциональный хаб интегрированных сервисов мобильности.

Иными словами, наша долгосрочная стратегия предполагает окончательный переход от традиционной роли дистрибьютора топлива к роли поставщика интегрированных услуг для людей в пути. Будущее энергетического ритейла принадлежит гибкости и устойчивому развитию, и Rompetrol уже находится в авангарде этой трансформации.

Конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива привели к резким колебаниям цен на нефть Brent, которые в сентябре 2026 года превысили 105 долларов США за баррель. Кроме того, в июле возникли перебои в работе терминала в Новороссийске. Как Rompetrol удалось обеспечить поставки сырья для НПЗ Petromidia?

В настоящее время Казахстан обеспечивает от 63% до 65% потребностей Румынии в сырой нефти, что возлагает на нас значительную стратегическую ответственность.

На фоне ситуации в Черноморском регионе этим летом объемы поставок нефти из Казахстана временно сократились и оставались нестабильными. Тем не менее благодаря интегрированной структуре нашей Группы нам удалось оперативно справиться с этими сложностями. Мы были готовы к подобным сценариям благодаря поддержанию стратегических запасов на НПЗ Petromidia и возможности использовать альтернативные маршруты поставок через Средний коридор или Балтийский регион.

Ключевые подразделения Группы обеспечили поставки нефти, поддерживали работу производственных объектов, осуществляли поставки продукции клиентам и выполняли договорные обязательства.

Наш морской терминал в Мидии, способный принимать крупнотоннажные суда дедвейтом до 160 000 тонн, дает нам существенное логистическое преимущество. Он обеспечивает необходимую гибкость и позволяет защитить румынский рынок от серьезных перебоев в поставках, вызванных международными кризисами.

В условиях, когда сегодня работают только два крупных нефтеперерабатывающих завода, вы фактически являетесь гарантом национальной энергетической безопасности. Насколько сложно управлять такой ответственностью?

На фоне сокращения перерабатывающих мощностей на национальном уровне стратегическое партнерство между Казахстаном и Румынией сыграло важную роль в компенсации возникшего дефицита, особенно в части дизельного топлива. Это сотрудничество также укрепило позиции Румынии на региональном рынке.

В условиях такого экономического давления мы приняли решение о том, что НПЗ Petromidia должен в первую очередь переориентировать поставки на внутренний рынок. Это обусловлено тем, что Petromidia является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом такого типа в Румынии, на его долю приходится 46% совокупных перерабатывающих мощностей страны, и он напрямую обеспечивает около 30% национального спроса на топливо, что возлагает на нас значительную стратегическую ответственность.

Поэтому нашей задачей в этом году стало обеспечение бесперебойной работы предприятия при соблюдении самых высоких стандартов безопасности и поддержании стабильного потока поставок сырья.

Кроме того, мы пересмотрели и оптимизировали работу наших каналов дистрибуции, АЗС и нефтебаз, а также логистических сетей, включая автомобильные и железнодорожные перевозки, чтобы в первую очередь удовлетворять внутренний спрос. Мы обеспечили приоритетные поставки на АЗС Rompetrol и в наши партнерские сети, а также корпоративным клиентам и государственным компаниям, включая операторов общественного транспорта и службы национальной безопасности.

Одной из наших задач было и остается защищать экономику стран, в которых мы работаем, от риска дефицита топлива, даже когда экстремальная волатильность международных ценовых ориентиров, спроса на нефтепродукты и объемов поставок оказывает огромное давление на цены на АЗС.

Насколько конкурентоспособны специализированные производственные мощности в Нэводари на фоне конкуренции со стороны импорта из Азии и Ближнего Востока, где стоимость сырья и энергии традиционно значительно ниже?

Технологическая интеграция является нашим стратегическим преимуществом, которое позволяет нам компенсировать подобные рыночные дисбалансы. Нефтехимическое подразделение не работает изолированно: оно напрямую связано с процессами переработки нефти на Petromidia.

Наши производственные мощности получают пропилен непосредственно из внутреннего производственного потока, что полностью исключает внешние логистические расходы. Что касается этилена, решающую роль играет опыт нашего трейдингового подразделения: даже в крайне сложных рыночных условиях мы способны обеспечивать надежные маршруты поставок и стабильные источники сырья, полностью соблюдая все меры и санкции, введенные Европейским союзом.

На фоне роста импорта из Азии наша стратегия заключается не в том, чтобы конкурировать исключительно за счет объемов дешевой продукции, а в том, чтобы сосредоточиться на высококачественных полимерах, востребованных в европейских отраслях с высокой добавленной стоимостью. Мы ориентируемся на специализированные сегменты рынка, включая производителей медицинских изделий, современной пищевой упаковки и специализированных промышленных компонентов.

Будучи единственным предприятием такого типа в Румынии, мы обладаем уникальным конкурентным преимуществом: короткими сроками поставки и коммерческой гибкостью, с которыми не может сравниться ни один поставщик из Азии или Ближнего Востока.

В то время как доставка продукции наших конкурентов занимает несколько недель или даже месяцев, мы можем реагировать на региональный спрос в режиме реального времени, превращая близость к клиентам в существенное конкурентное преимущество.

Как логистические расходы, включая рост страховых премий в Черном море, повлияли на валовую маржу нефтепереработки Rompetrol и какие меры вы предприняли для обеспечения чистой прибыли?

Частичное прекращение работы нефтяных терминалов, резкий рост страховых премий в Черном море до более чем 10–15 долларов за тонну и увеличение платы за транзит через Босфор до 6,70 доллара за чистую регистровую тонну (NRT), вступившее в силу в июле 2026 года, привели к существенному дополнительному росту затрат.

Чтобы сохранить наши финансовые и операционные показатели, мы, на мой взгляд, отреагировали быстро, предприняв два четких шага: прекратили крупномасштабные закупки сырья по максимальным рыночным ценам и стратегически перенаправили готовую продукцию на внутренний рынок и рынки наших дочерних компаний в соседних странах.

Как порт Констанца может укрепить стратегические позиции Румынии в рамках Среднего коридора к 2040 году?

Данные Всемирного банка показывают, что развитие Среднего коридора до 2040 года может привлечь более 55 млрд долларов инвестиций в инфраструктуру и смежные отрасли. Согласно прогнозу, эти инвестиции в сочетании с реформами, направленными на повышение эффективности транспорта и торговли, могут существенно увеличить объем грузоперевозок, сократить транзитное время, ускорить экономический рост и создать новые рабочие места.

Порт Констанца вместе с портом Мидия может сыграть центральную роль в этом процессе. Их стратегическое географическое положение в сочетании с инвестициями в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру вдоль Трансъевропейской транспортной сети TEN-T создает прочную основу для интеграции морских перевозок с европейскими рынками.

Я убежден, что Rompetrol и KMG International располагают всеми необходимыми возможностями для участия в этих преобразованиях. Опираясь на мощности НПЗ Petromidia, а также на интегрированные сети продаж и дистрибуции, мы можем способствовать развитию региональных энергетических и торговых потоков, одновременно укрепляя экономические связи между Румынией и Казахстаном.