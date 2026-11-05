CEO-ul KMG International Erik Sagiyev: despre aprovizionarea cu carburanți, securitatea energetică a regiunii și viitorul Rompetrol

Material realizat pe baza unui interviu acordat publicației românești Ziarul Financiar.

KMG International dezvoltă un lanț integrat de aprovizionare, de la extracția țițeiului în Kazahstan și rafinarea acestuia în rafinăriile Petromidia și Vega din România, până la comercializarea carburanților pe piețele regionale, inclusiv în Republica Moldova. În interviu, CEO-ul KMG International, Erik Sagiyev, vorbește despre modul în care Grupul asigură stabilitatea aprovizionării într-un context de instabilitate geopolitică și logistică, despre importanța pe care o păstrează Marea Neagră și Coridorul de Mijloc, precum și despre transformarea modelului stațiilor Rompetrol.

La nivel european, Kazahstanul rămâne unul dintre principalii furnizori de țiței. Stabilitatea aprovizionării este susținută și de activitatea marilor companii internaționale care operează în Kazahstan împreună cu compania națională KazMunayGas. Prin direcționarea țițeiului din proiectele locale de producție către rafinăriile europene, acest sistem contribuie la stabilitatea aprovizionării Uniunii Europene și a piețelor regionale.

Cum ați caracteriza anul 2026 în acest moment, având în vedere provocările și oportunitățile din sectorul de petrol și gaze, din lanțurile de aprovizionare și din industria de rafinare?

Este imposibil de redus un an atât de complex la un singur model. Privind în urmă, se poate spune că, pentru Rompetrol, anul 2026 a fost un an al rezilienței strategice, al consolidării activității operaționale și al menținerii rezultatelor pozitive și a indicatorilor de performanță ridicați atinși în 2025.

Am început anul cu o oprire tehnologică programată de 20 de zile a instalațiilor noastre de producție din România, pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere. Imediat după finalizarea acesteia, ne-am confruntat cu o criză logistică și geopolitică fără precedent pe piețele internaționale, care a pus la încercare lanțurile globale de aprovizionare și a pus sub semnul întrebării capacitatea noastră de a răspunde cererii piețelor relevante din România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia.

În acest context instabil, prioritatea noastră absolută a devenit asigurarea aprovizionării neîntrerupte cu materii prime și a disponibilității produselor finite. Flexibilitatea și rapiditatea echipelor noastre responsabile de operațiunile comerciale și de lanțurile de aprovizionare ne-au permis să transformăm perturbările logistice în oportunități de a demonstra o adaptabilitate ridicată și de a menține activitatea întreprinderilor la un nivel optim de utilizare a capacităților de producție.

Sinergia dintre predictibilitatea livrărilor de țiței din Kazahstan, capacitatea industrială ridicată a rafinăriei Petromidia și rețeaua noastră regională de distribuție creează un model unic. Acest lucru ne permite nu numai să atenuăm impactul șocurilor macroeconomice, ci și să acționăm ca un pilon de stabilitate pentru securitatea energetică a regiunii. Aș dori să subliniez aici, în mod special, stabilitatea întregului lanț de aprovizionare al KMG International – extracția din Kazahstan, transportul către rafinăriile Petromidia și Vega, rafinarea și, în cele din urmă, rezervorul de combustibil al consumatorului la stațiile noastre de alimentare, aripa unui avion al unei companii aeriene, producția a numeroase materiale din produsele noastre petrochimice. Întregul lanț bine pus la punct îi conferă României un avantaj energetic și securitate regională în perioadele de criză a combustibilului.

În S1 2026, Rompetrol Rafinare a atins o cifră de afaceri de 3, 5 mld. de dolari (plus 25%), iar rezultatul financiar net a devenit pozitiv (40, 4 mil. de dolari). Cum se explică trecerea la profitabilitate după pierderile din S1 2025?

O analiză mai detaliată a acestor rezultate arată că factorul cheie a fost decizia noastră strategică de a reorienta în mod semnificativ livrările de combustibil către piața internă. Pentru a asigura securitatea aprovizionării și a evita întreruperile sau deficitul de combustibil în țară, în prima jumătate a anului curent am crescut ponderea produselor destinate pieței românești de la un nivel istoric de 50%–56% la 69%–70%.

Aceste rezultate financiare au fost, de asemenea, strâns legate de performanța operațională excelentă înregistrată în prima jumătate a anului 2026, când rata de utilizare a capacității de rafinare a Petromidiei a atins 98,11%. Stabilitatea operațiunilor ne-a permis să atingem un nivel record de rafinare de 15.800 de tone pe zi în trimestrul al treilea, cel mai ridicat nivel din istoria rafinăriei. În total, „Petromidia” a prelucrat peste 4 milioane de tone de materii prime în primele nouă luni ale anului, depășind planul inițial și înregistrând cel mai scăzut indice de consum energetic din istoria sa pentru perioada ianuarie-septembrie.

Petromidia rămâne singurul producător de polimeri din țară, cu o creștere de 12% a producției petrochimice în S1 2026, până la 44.000 de tone. De ce continuă KMGI să se concentreze pe acest segment în contextul dezindustrializării pe scară largă a Europei?

Răspunsul este simplu: pentru că privim dincolo de orizonturile de afaceri pe termen scurt și ne menținem o viziune strategică pe termen lung. În Europa, unde marile grupuri chimice închid unitățile de producție sub presiunea costurilor ridicate ale energiei, suntem ferm convinși că petrochimia integrată reprezintă un viitor durabil pentru rafinarea modernă a petrolului.

Pentru 2026, planul nostru strategic prevede construirea a 13 noi stații de alimentare în cadrul rețelei noastre din România. Patru stații au fost deja deschise. Acest lucru a reprezentat un record absolut: pentru prima dată, stațiile de alimentare au fost puse în funcțiune pe autostrada Transilvania (A3). În plus, am deschis încă două stații moderne pe șoseaua de centură a Sucevei.

Alte două stații sunt planificate pe șoseaua de centură a Brașovului, iar șapte proiecte se află în diferite etape de analiză, proiectare și autorizare. În paralel, alte șase stații sunt dezvoltate în colaborare cu operatori locali.

Această strategie de extindere a prezenței în nodurile cheie de transport contribuie în mod direct la creșterea, în continuare, a volumului vânzărilor, la crearea de locuri de muncă și la sprijinirea comunităților locale. Pentru noi, creșterea nu este determinată exclusiv de cifrele absolute: reevaluăm în permanență caracteristicile calitative ale acesteia, pentru a ne adapta la nevoile în continuă schimbare ale clienților noștri.

În următorii cinci ani, stația de alimentare Rompetrol se va transforma rapid dintr-o simplă stație de alimentare într-un hub multifuncțional pentru servicii integrate de mobilitate.

Cu alte cuvinte, strategia noastră pe termen lung marchează tranziția definitivă de la rolul tradițional de distribuitor de combustibil la cel de furnizor de servicii integrate pentru persoanele aflate în mișcare. Viitorul comerțului cu amănuntul în domeniul energiei aparține flexibilității și dezvoltării durabile, iar Rompetrol se află deja în fruntea acestei transformări.

Conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz au dus la fluctuații bruște ale prețurilor petrolului Brent, care în septembrie 2026 au depășit 105 dolari SUA pe baril. În plus, în iulie au apărut întreruperi în funcționarea terminalului din Novorossiysk. Cum a reușit Rompetrol să asigure aprovizionarea cu materie primă pentru rafinăria „Petromidia”?

În prezent, Kazahstanul acoperă între 63% și 65% din necesarul României de țiței, ceea ce ne impune o responsabilitate strategică semnificativă.

Pe fondul situației din regiunea Mării Negre, în această vară livrările de țiței din Kazahstan au înregistrat o reducere temporară, iar volumele acestora au fluctuat. Cu toate acestea, datorită structurii integrate a Grupului nostru, am reușit să gestionăm rapid aceste dificultăți. Am fost pregătiți pentru astfel de scenarii prin menținerea rezervelor strategice la rafinăria Petromidia și menținerea capacității de a utiliza rute alternative de aprovizionare prin Coridorul de Mijloc sau Regiunea Baltică.

Diviziile cheie ale Grupului au asigurat livrările de țiței, au menținut funcționarea instalațiilor de producție, au efectuat livrările de produse către clienți și și-au îndeplinit obligațiile contractuale.

Terminalul nostru offshore de la Midia, capabil să primească nave de mare tonaj de până la 160.000 TDW, reprezintă un avantaj logistic semnificativ. Acesta oferă flexibilitatea necesară pentru a proteja piața românească de întreruperi semnificative ale aprovizionării cauzate de crizele internaționale.

În condițiile în care, în prezent, funcționează doar două rafinării mari, sunteți practic garantul securității energetice naționale. Cât de dificil este să gestionezi o astfel de responsabilitate?

Pe fondul reducerii capacităților de rafinare la nivel național, parteneriatul strategic dintre Kazahstan și România a jucat un rol important în compensarea deficitului de aprovizionare apărut, în special în ceea ce privește motorina. De asemenea, această cooperare a consolidat poziția României pe piața regională.

Pe fondul unor astfel de tensiuni economice, am decis ca rafinăria Petromidia să-și reorienteze în primul rând livrările către piața internă. Acest lucru se datorează faptului că Petromidia este cea mai mare rafinărie de acest tip din România, reprezentând 46% din capacitatea totală de rafinare a țării și asigurând direct aproximativ 30% din cererea națională de combustibil. Aceste cifre ne impun o responsabilitate strategică semnificativă.

Din acest motiv, obiectivul nostru în acest an a fost să asigurăm funcționarea neîntreruptă a unității, respectând cele mai înalte standarde de siguranță și menținând un flux stabil de aprovizionare cu materii prime. În plus, am revizuit și optimizat funcționarea canalelor noastre de distribuție, stațiile de alimentare și depozitele de produse petroliere, precum și rețelele logistice, inclusiv transportul rutier și feroviar, pentru a răspunde în primul rând cererii interne. Am asigurat livrări prioritare către stațiile Rompetrol și rețelele noastre partenere, precum și către clienții instituționali, inclusiv operatorii de transport public și serviciile de securitate națională.

Unul dintre obiectivele noastre a fost și continuă să fie protejarea economiilor țărilor în care operăm de riscul de deficit de combustibil, chiar și atunci când volatilitatea extremă a prețurilor de referință internaționale, a cererii de produse petroliere și a volumelor de livrări pune o presiune enormă asupra prețurilor la benzinării.

Cât de competitive sunt capacitățile de producție specializate din Năvodari în contextul concurenței din partea importurilor din Asia și din Orientul Mijlociu, regiuni în care costurile materiilor prime și ale energiei sunt, în mod tradițional, semnificativ mai mici?

Integrarea tehnologică reprezintă avantajul nostru strategic, care ne permite să facem față unor astfel de dezechilibre ale pieței. Divizia petrochimică nu operează izolat: aceasta este direct legată de procesele de rafinare a țițeiului din Petromidia.

Unitățile noastre de producție obțin propilenă direct din fluxul de producție intern, ceea ce elimină complet costurile logistice externe. În ceea ce privește etilena, experiența diviziei noastre de trading joacă un rol decisiv: chiar și în condiții de piață extrem de dificile, suntem capabili să asigurăm rute de aprovizionare fiabile și surse stabile de materii prime, respectând pe deplin toate măsurile și sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

În contextul afluxului de importuri din Asia, strategia noastră nu constă în a concura exclusiv pe baza volumelor de produse ieftine de larg consum, ci în a ne concentra pe polimeri de înaltă calitate, solicitați în industriile europene cu valoare adăugată mare. Ne orientăm către segmente de piață specializate, inclusiv producători de dispozitive medicale, producători de ambalaje alimentare moderne și producătorii de componente industriale specializate.

Fiind singura unitate de acest tip din România, dispunem de un avantaj competitiv unic: termene de livrare mai scurte și flexibilitate comercială, cu care niciun furnizor din Asia sau din Orientul Mijlociu nu se poate compara. În timp ce concurenții noștri globali livrează produsele în câteva săptămâni sau chiar luni, noi putem răspunde cererii regionale în timp real, transformând proximitatea față de clienți într-un avantaj competitiv semnificativ.

Cum au afectat costurile logistice (creșterea primelor de asigurare în Marea Neagră) marja brută de rafinare a Rompetrol și ce măsuri ați luat pentru a asigura profitul net?

Întreruperea parțială a operațiunilor terminalelor petroliere, creșterea bruscă a primelor de asigurare în Marea Neagră până la peste 10–15 dolari pe tonă și majorarea taxei de tranzit prin Bosfor la 6, 70 dolari pe tonă netă de registru (NRT), care a intrat în vigoare în iulie 2026, au pus în mod clar o presiune suplimentară semnificativă asupra structurii costurilor.

Pentru a ne proteja performanța financiară și operațională, cred că am acționat rapid, luând două măsuri clare: am oprit achizițiile de materii prime la scară largă la prețurile maximale din piață și am redirecționat strategic volumele de produse finite către piața internă și către piețele subsidiarelor noastre din țările vecine.

Cum poate portul Constanța să consolideze poziția strategică a României în cadrul Coridorului de Mijloc până în 2040?

Datele Băncii Mondiale arată că dezvoltarea Coridorului de Mijloc până în 2040 ar putea atrage investiții în infrastructură și în domenii conexe în valoare de peste 55 de mld. de dolari. În toate țările cuprinse în raport, aceste investiții, coroborate cu reformele menite să sporească eficiența transporturilor și a comerțului, pot crește semnificativ volumul transporturilor de mărfuri, reduce timpii de tranzit, accelera creșterea economică și crea noi locuri de muncă.

Portul Constanța, împreună cu portul Midia, ar putea juca un rol central în acest proces. Poziția lor geografică strategică, combinată cu investițiile în infrastructura feroviară și rutieră de-a lungul Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T), creează o bază solidă pentru conectarea transporturilor maritime cu piețele europene.

Sunt convins că Rompetrol și KMG International au toate premisele pentru a contribui la aceste transformări. Bazându-ne pe capacitatea rafinăriei Petromidia, precum și pe rețelele integrate de comercializare și distribuție, putem contribui la dezvoltarea fluxurilor energetice și comerciale regionale, consolidând în același timp legăturile economice dintre România și Kazahstan.