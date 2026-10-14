Ambasadorul SUA, mesaj de felicitare de Hramul Chișinăului: Un oraș se clădește cu suflet, iar oamenii buni modelează viitorul

”În anii în care am activat în domeniul imobiliar și în afaceri, am învățat că un oraș înseamnă mult mai mult decât doar cărămizi și mortar. El se clădește cu suflet, unde istoria inspiră prezentul, iar oamenii buni modelează viitorul”, se arată în mesajul publicat de Ambasada SUA.

Ambasadorul Burkhalter a evidențiat și legătura specială pe care echipa sa o are cu capitala Republicii Moldova.

”Aici trăim, muncim și legăm prietenii adevărate și suntem onorați să facem parte din această comunitate plină de viață”, se mai arată în mesajul Ambasadei, care le-a urat chișinăuienilor un viitor luminos.

Menționăm că miercuri, 14 octombrie, Chișinăul își sărbătorește Hramul printr-o serie de evenimente organizate atât în centrul capitalei, cât și în sectoarele orașului. Locuitorii și oaspeții sunt așteptați la concerte în aer liber, târguri ale meșterilor populari, zone gastronomice și activități interactive pentru întreaga familie.

Programul festiv începe la ora 8:30, cu Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, și va continua pe parcursul zilei cu diverse manifestări culturale și artistice. Sărbătoarea va culmina cu un concert de amploare, programat să înceapă la ora 19:45, în centrul capitalei.

Pe scenă vor evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de Frații Advahov, formațiile Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea, precum și interpreții Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pasha Parfeni, Natalia Barbu, Natalia Gordienko și grupul Brio Sonores.

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