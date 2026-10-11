Drona prăbușită în Anenii Noi // Partea de luptă, dezactivată de geniști

Potrivit IGP, în urma intervențiilor, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției au dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate.

Totodată, la sol au fost identificate fragmente ale aparatului de zbor, care prezentau deteriorări în urma impactului.

Investigațiile continuă, urmând a fi dispuse expertizele de specialitate.

Amintim că o dronă s-a prăbușit în seara zilei de sâmbătă, 10 octombrie, în apropierea satelor Geamăna și Văratic din raionul Anenii Noi.

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