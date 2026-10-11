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Drona prăbușită în Anenii Noi // Partea de luptă, dezactivată de geniști

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Drona prăbușită în Anenii Noi // Partea de luptă, dezactivată de geniști

Poliția Națională anunță că, urmare a cercetărilor efectuate într-o pădure din preajma satului Geamăna, raionul Anenii Noi, la aproximativ 100 de metri de la drum, a fost depistat locul în care drona a lovit un copac, la o înălțime de aproximativ 13 metri.

Potrivit IGP, în urma intervențiilor, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției au dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate.

Totodată, la sol au fost identificate fragmente ale aparatului de zbor, care prezentau deteriorări în urma impactului.

Investigațiile continuă, urmând a fi dispuse expertizele de specialitate.

Amintim că o dronă s-a prăbușit în seara zilei de sâmbătă, 10 octombrie, în apropierea satelor Geamăna și Văratic din raionul Anenii Noi.

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FOTO // Noi detalii despre drona prăbușită în Anenii Noi. Ce spune Poliția

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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