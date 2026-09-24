FOTO // Noi detalii despre drona explodată în Florești. Ar fi o „Gerbera”, utilizată de Rusia

Conform datelor prezentate, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord.

Experții au stabilit cǎ drona s-a izbit într-un copac, ulterior căzând la sol și explodând.

Polițiștii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului, caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului.

Identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate.

Menționăm că, în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost observate sau detectate în zonele raioanelor Soroca, Florești și Briceni, unele dintre acestea venind din direcția Ucrainei. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Ulterior, Poliția a anunțat că în apropierea localității Cernița, raionul Florești, au fost găsite rămășițele unei drone care a căzut și a provocat o explozie. Din fericire, victime nu au fost raportate.