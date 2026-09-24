Fragmente ale unei drone, depistate la Briceni. Zona, izolată

Potrivit Poliției de Frontieră, o patrulă a IGPF, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat, la aproximativ 1,7 km de linia frontierei de stat, în interiorul statului, fragmente ale unei drone. Imediat, zona în care au fost depistate fragmentele a fost delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate.

„La moment, spre locul incidentului se deplasează subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului”, precizează IGPF.

Menționăm că, în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost observate sau detectate în zonele raioanelor Soroca, Florești și Briceni, unele dintre acestea venind din direcția Ucrainei. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Ulterior, Poliția a anunțat că în apropierea localității Cernița, raionul Florești, au fost găsite rămășițele unei drone care a căzut și a provocat o explozie. Victime nu au fost raportate, iar specialiștii au fost trimiși la fața locului pentru efectuarea expertizelor și stabilirea circumstanțelor incidentului.