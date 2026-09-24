Igor Grosu condamnă noile survolări cu drone: „Un risc direct pentru securitate și o încălcare flagrantă a suveranității noastre”

Igor Grosu menționează că locuitorii din Cunicea, Volovița, Cernița, Vadul Rașcov, Gura Căinarului și din alte localități au fost treziți de zgomotul aparatelor de zbor.

„Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federației Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct”, a declarat președintele Parlamentului.

Speakerul a atras atenția că astfel de incidente au devenit mai frecvente în ultimele săptămâni și reprezintă „un risc direct” pentru securitatea Republicii Moldova și o încălcare a suveranității statului. În acest context, Grosu a cerut instituțiilor responsabile să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.

Totodată, cetățenii au fost îndemnați să rămână calmi, să respecte recomandările autorităților și să anunțe instituțiile statului dacă observă obiecte suspecte.

Menționăm că, în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost observate sau detectate în zonele raioanelor Soroca, Florești și Briceni, unele dintre acestea venind din direcția Ucrainei. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Ulterior, Poliția a anunțat că în apropierea localității Cernița, raionul Florești, au fost găsite rămășițele unei drone care a căzut și a provocat o explozie. Victime nu au fost raportate, iar specialiștii au fost trimiși la fața locului pentru efectuarea expertizelor și stabilirea circumstanțelor incidentului.