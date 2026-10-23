În centrul Chișinăului s-a prăbușit o parte din tavanul unui bloc de locuințe construit în 1953. Locatarilor li s-a interzis să rămână în apartamente din cauza stării clădirii

Incidentul s-a produs în timpul zilei, în apartamentul nr. 45, situat la etajul patru al scării a cincea. O parte din tavan s-a prăbușit direct peste canapeaua din camera de zi. În momentul producerii incidentului, în locuință nu se afla nimeni. Revenind acasă, locatarii au găsit tavanul distrus, fragmente din planșeu și spațiul de sub acoperiș rămas deschis.

Potrivit locatarilor, acoperișul blocului are infiltrații de mai mulți ani, iar starea învelișului acoperișului și a planșeelor provoacă de mult timp îngrijorări serioase. În pofida problemei care persistă de ani de zile, situația a ajuns în punctul în care aflarea în propriile apartamente a devenit periculoasă pentru viață.

La fața locului, pe 19 octombrie, au venit polițiști, pompieri, reprezentanți ai Primăriei și specialiști care au examinat structurile deteriorate și acoperișul clădirii. După verificare, locatarilor apartamentului afectat li s-a interzis să rămână în interior din cauza stării de avarie a încăperilor.

Pericolul există și pentru apartamentele învecinate. Locatarul apartamentului nr. 46, care are doi copii, a fost, de asemenea, avertizat cu privire la starea de avarie a clădirii și la riscurile continuării traiului în locuință. Potrivit vecinilor, bărbatul a fost nevoit să confirme în scris că rămâne în apartament pe propria răspundere, deoarece pur și simplu nu are unde să se mute. De teamă că tavanul s-ar putea prăbuși, acesta și-a petrecut noaptea în baie.

Locatarii apartamentului nr. 45 au fost nevoiți să caute urgent o locuință temporară și să închirieze un apartament pentru câteva zile.

Pe 20 octombrie, blocul a fost vizitat din nou de trei reprezentanți ai serviciilor responsabile. Potrivit locatarilor, inspecția a durat aproximativ zece minute, după care specialiștii au părăsit clădirea. Pentru demersurile ulterioare, locatarilor le-a fost oferit contactul lui Ghenadie Ciupercă, șeful Secției arhitectură.

Preliminar, a fost discutată posibilitatea examinării celor întâmplate drept o situație excepțională, cu alocarea ulterioară a unor fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Deocamdată însă, locatarii nu cunosc nici termenele concrete, nici volumul lucrărilor preconizate și nici procedura care urmează să fie aplicată de autoritățile responsabile.

Situația ridică semne serioase de întrebare cu privire la starea fondului locativ din Chișinău și la responsabilitatea serviciilor municipale pentru siguranța locuitorilor. Nu este vorba doar despre un acoperiș care prezintă infiltrații, ci despre distrugerea efectivă a unor elemente de construcție ale unei clădiri de locuințe în care continuă să locuiască oameni, inclusiv familii cu copii.

Locatarii intenționează să solicite un raport oficial privind starea tehnică a clădirii, efectuarea unei expertize independente complete, luarea unor măsuri urgente pentru prevenirea unor noi prăbușiri și identificarea sursei de finanțare pentru lucrările de reparație.

Rămân deschise întrebările principale: cine este responsabil pentru degradarea acoperișului timp de mai mulți ani, cât de sigure sunt celelalte apartamente de la etajele superioare, cine va asigura cazarea temporară a oamenilor și când vor începe lucrările propriu-zise pentru înlăturarea pericolului?

Locatarii se adresează Primăriei Chișinău, serviciilor municipale responsabile și instituțiilor mass-media, solicitându-le să acorde atenție celor întâmplate și să asigure un control public asupra soluționării problemei.