В центре Кишинёва обрушился потолок жилого дома 1953 года. Жильцам запретили находиться в квартирах из-за аварийного состояния здания

Инцидент произошёл днём в квартире №45, расположенной на четвёртом этаже пятого подъезда. Часть потолка обрушилась прямо на диван в жилой комнате. В момент происшествия дома никого не было. Вернувшиеся жильцы обнаружили разрушенный потолок, обломки перекрытия и открывшееся пространство под кровлей здания.

По словам жильцов, крыша дома протекает уже много лет, а состояние кровли и перекрытий давно вызывает серьёзные опасения. Несмотря на многолетнюю проблему, ситуация дошла до того, что находиться в собственных квартирах стало опасно для жизни.

На место происшествия 19 октября прибыли полиция, пожарные, представители примарии и специалисты, осматривавшие повреждённые конструкции и кровлю здания. После осмотра жильцам пострадавшей квартиры запретили оставаться внутри из-за аварийного состояния помещений.

Опасность существует и для соседних квартир. Житель квартиры №46, у которого двое детей, также был предупреждён об аварийном состоянии и рисках дальнейшего проживания. По словам соседей, мужчина был вынужден письменно подтвердить, что остаётся в квартире под собственную ответственность, поскольку ему попросту некуда переехать. Опасаясь возможного обрушения, ночь он провёл в ванной комнате.

Жильцы квартиры №45 были вынуждены срочно искать временное жильё и арендовать квартиру посуточно.

20 октября дом повторно посетили трое представителей соответствующих служб. По словам жильцов, осмотр занял около десяти минут, после чего специалисты покинули здание. Для дальнейшего обращения жильцам передали контакт Геннадия Чуперки, руководителя секции архитектуры.

Предварительно обсуждалась возможность рассмотрения произошедшего как чрезвычайной ситуации с последующим выделением средств на проведение ремонтных работ. Однако на данный момент жильцам неизвестны ни конкретные сроки, ни объём предполагаемых работ, ни порядок дальнейших действий ответственных органов.

Ситуация вызывает серьёзные вопросы к состоянию жилого фонда Кишинёва и ответственности городских служб за безопасность жителей. Речь идёт не просто о протекающей крыше, а о фактическом разрушении конструкций жилого здания, в котором продолжают находиться люди, в том числе семьи с детьми.

Жильцы намерены добиваться официального заключения о техническом состоянии здания, проведения полноценной независимой экспертизы, принятия срочных мер по предотвращению дальнейших обрушений и определения источника финансирования ремонтных работ.

Остаются открытыми главные вопросы: кто несёт ответственность за многолетнее разрушение кровли, насколько безопасны остальные квартиры верхних этажей, кто обеспечит временное размещение людей и когда начнутся реальные работы по устранению угрозы?

Жители обращаются к примарии Кишинёва, ответственным муниципальным службам и средствам массовой информации с просьбой обратить внимание на произошедшее и обеспечить публичный контроль за решением проблемы.