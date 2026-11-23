În acest sens, pompierii și salvatorii accentuează că totul a pornit de la utilizarea focului deschis în mod imprudent. Această bănuială vine ca urmare a cercetărilor statice și dinamice efectuate la fața locului.

Potrivit informațiilor, flăcările au distrus 18 metri pătrați din interiorul unui apartament de la etajul 10, iar alte 6 spații de locuit, tot de la același etaj, au fost afectate de fum.

Amintim, că un incendiu a izbucnit în seara zilei de 21 noiembrie, într-un apartament de la etajul 10 al unui bloc de locuit de pe strada Hristo Botev. Pentru localizarea și lichidarea arderii, în total au fost antrenate 9 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 42 angajați IGSU.

În urma incendiului, 4 persoane au suferit intoxicații cu monoxid de carbon, iar o minoră în vârstă de 7 ani a decedat. La acest moment mai rămân internate în spital două femei, fiind monitorizate de medici.

Deschide și Incendiu la Botanica // O fetiță de 7 ani a murit, iar alte patru persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon