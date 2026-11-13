INTERVIU // Serghei Anastasov: Bașcanul trebuie să reprezinte poporul găgăuz, nu să se implice în jocuri politice

Deschide.MD: Domnule Anastasov, dumneavoastră conduceți municipiul Comrat din 2015. Care considerați că este cea mai importantă realizare în funcția de primar?

Serghei Anastasov: Cea mai importantă realizare în administrarea municipiului Comrat consider că este soluționarea problemei subsolurilor inundate, construirea unui dig și a două colectoare, datorită cărora am reușit să evităm o catastrofă ecologică. De asemenea, au fost investite sume importante în reparația grădinițelor. Astăzi, acestea sunt cele mai bune din Republica Moldova. Am investit și în școli.

O altă sarcină importantă a fost construcția drumurilor, inclusiv a șoselei de ocolire a orașului. În zece ani, au fost construite peste 60 de kilometri de drumuri. Spre comparație, în aceeași perioadă, în întreaga autonomie, în pofida unui buget de zece ori mai mare decât cel al municipiului Comrat, au fost construiți doar 20 de kilometri de drumuri regionale.

Deschide.MD: Care considerați că este, în prezent, principala problemă a Găgăuziei?

Serghei Anastasov: Principala problemă a majorității localităților din Găgăuzia este lipsa infrastructurii rutiere. Există și probleme de mediu: lipsa rețelelor de canalizare și rețele de apeduct învechite, ceea ce afectează calitatea vieții în mai multe localități. De asemenea, trebuie soluționate problemele legate de amenajarea grădinițelor și spitalelor, precum și de accesul la servicii medicale. Există probleme și în ceea ce privește azilurile de bătrâni și animalele fără stăpân.

În ceea ce privește autonomia în ansamblu, principala problemă este rămânerea în urmă din punct de vedere economic. Acum 20 de ani, populația autonomiei era de 160 de mii de oameni. Astăzi, aceasta este de 105 mii. Dacă locuitorii noștri vor continua să aleagă în același mod politicienii care ajung la putere, populația va continua să scadă într-un ritm și mai accelerat, deoarece tinerii nu vor dori să trăiască în asemenea condiții.

Desigur, dezvoltarea economică este imposibilă fără ieșirea din izolarea politică. De aceea, această problemă trebuie soluționată, iar autonomia trebuie administrată eficient, prin cooperare pe toate direcțiile – cu autoritățile centrale și cu partenerii internaționali. În plus, în interiorul autonomiei este necesară o utilizare mai eficientă a banilor publici.

Deschide.MD: În ultimii ani, Găgăuzia ajunge tot mai des în centrul conflictelor politice. În același timp, problemele economice și sociale rămân nerezolvate. De ce credeți că autonomia a ajuns în această situație?

Serghei Anastasov: Acest lucru se întâmplă din cauza imperfecțiunii legislației Republicii Moldova. Pot fi publicate diverse falsuri și dezinformări, dar nimeni nu este tras la răspundere. Unii au împărțit cartofi și bani în timpul alegerilor, iar astăzi aceste persoane au dreptul să candideze din nou. Să ne amintim de grupările criminale care au apărut în țara noastră. Acestea nu au apărut în Găgăuzia, ci în alte localități, de exemplu, la Orhei. Prin urmare, atunci când legea va funcționa, va fi ordine și în Găgăuzia. Legea trebuie să fie mai presus de toate.

Deschide.MD: Ați vorbit în repetate rânduri despre necesitatea creării locurilor de muncă, astfel încât locuitorii Găgăuziei să nu mai fie nevoiți să plece peste hotare. Ce ramuri ale economiei considerați că au cel mai mare potențial de dezvoltare în autonomie?

Serghei Anastasov: Pentru a crea locuri de muncă și a susține afacerile de familie și întreprinderile mici, trebuie să asigurăm condiții favorabile. Este vorba despre infrastructură și racordarea la toate utilitățile necesare a întreprinderilor care ar putea fi deschise. În plus, sunt necesare facilități fiscale. Chiar și un copac, după ce este plantat, trebuie udat timp de trei ani. Abia după aceea începe să dea roade.

Pentru crearea locurilor de muncă în țara noastră, în primul rând, nu trebuie să punem piedici mediului de afaceri, ci să-i oferim toate condițiile necesare. Există un program care funcționează foarte bine – Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA). Pe lângă Comitetul Executiv al autonomiei pot fi create grupuri care să contribuie la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai ales că în cadrul Comitetului Executiv există suficienți angajați și nu este necesară angajarea unor persoane noi. Acolo activează specialiști buni, care pot oferi acest sprijin.

Deschide.MD: Republica Moldova continuă parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Ce rol ar trebui să aibă Găgăuzia în acest proces?

Serghei Anastasov: În Statutul Găgăuziei există un punct potrivit căruia, în cazul Unirii Republicii Moldova cu România, autonomia are dreptul să iasă din componența Republicii Moldova. În ceea ce privește parcursul european, în țara noastră a avut loc un referendum. Poporul Găgăuziei nu trebuie să rămână în afara investițiilor care vor veni în țara noastră. Dacă se va întâmpla ca orașele din apropierea autonomiei să se dezvolte mult mai rapid, iar noi să rămânem în urmă în ceea ce privește nivelul de dezvoltare, situația va deveni și mai gravă, iar populația Găgăuziei va continua să scadă. De aceea, consider că trebuie să mergem împreună cu Republica Moldova.

Deschide.MD: În ultimii ani, în autonomie au existat contradicții politice serioase între diferitele ramuri ale puterii. Cum intenționați să construiți relațiile cu Adunarea Populară, dacă majoritatea deputaților va reprezenta forțe politice cu care nu aveți aceeași viziune privind dezvoltarea regiunii?

Serghei Anastasov: Avem o experiență foarte bună de activitate la nivelul Primăriei municipiului Comrat, unde cei 27 de consilieri reprezintă diferite forțe politice. Împreună soluționăm problemele locuitorilor, ale cartierelor și străzilor lor, fără să facem politică. La fel vom proceda și în relația cu deputații Adunării Populare.

Scopul fiecărui deputat este să-și dezvolte localitatea. Scopul bașcanului, în calitate de șef al executivului, este exact același. Vom găsi un consens dacă obiectivele noastre vor coincide. Nu intenționăm să creăm grupuri în Adunarea Populară, pentru că acest lucru strică totul. Vom lucra pentru oameni, iar toți deputații vor fi alături de bașcan.

Deschide.MD: Bașcanul trebuie să fie în primul rând reprezentantul politic al poporului găgăuz sau al tuturor locuitorilor autonomiei, indiferent de originea lor etnică?

Serghei Anastasov: Bașcanul trebuie să devină, în primul rând, reprezentantul poporului găgăuz și să acționeze în calitate de conducător al executivului, soluționând problemele și sarcinile concrete ale poporului nostru.

Aceste dispute politice dintre autoritățile țării noastre au adus doar prejudicii autonomiei. Satele noastre au rămas fără infrastructură și fără oameni. În prezent, principala sarcină este dezvoltarea tuturor localităților. Mai ales că, în timpul campaniei electorale, 90% dintre întrebări au vizat nivelul de trai, infrastructura și locurile de muncă. Acestea sunt lucrurile care îi interesează cel mai mult pe oamenii noștri.

Deschide.MD: Cum se desfășoară dezbaterile electorale și despre ce vorbesc contracandidații dumneavoastră?

Serghei Anastasov: În timpul dezbaterilor, contracandidații mei nu au acordat în mod evident atenție dezvoltării autonomiei. Au vorbit despre nu știu ce preoți români, despre partidul de guvernare, despre trecut. Au vorbit despre orice, numai nu despre dezvoltarea autonomiei.

Deschide.MD: Relațiile dintre Chișinău și Comrat au fost destul de tensionate în ultimii ani. Cum intenționați să schimbați această situație dacă veți deveni bașcan?

Serghei Anastasov: Relațiile cu Chișinăul nu trebuie „restabilite”, deoarece acestea trebuie să fie întotdeauna așa cum sunt într-o familie normală. Republica Moldova este familia noastră, iar Găgăuzia este parte integrantă a acesteia. Pot exista mici neînțelegeri, dar nu trebuie să distrugem relațiile care s-au construit de-a lungul anilor.

Puterea se schimbă, unele forțe politice vin în locul altora, dar noi trebuie să colaborăm cu toți și să găsim un consens, orientând relațiile noastre bune spre dezvoltarea autonomiei. Astfel vom avea mult mai mult de câștigat.

Toate conflictele politice nu au adus nimic bun Găgăuziei. Sloganurile politice au fost uitate în timp, iar problemele autonomiei au rămas.

Deschide.MD: Cum evaluați campania electorală care se apropie de final? Ați reușit să le prezentați locuitorilor Găgăuziei principalele prevederi ale programului dumneavoastră?

Serghei Anastasov: Dacă vorbim despre campania electorală, consider că am reușit să le transmitem locuitorilor Găgăuziei principalele idei și priorități ale programului nostru. Pe parcursul campaniei, am avut numeroase întâlniri cu alegătorii, în cadrul cărora am discutat cele mai stringente probleme ale autonomiei și am ascultat propunerile și sesizările cetățenilor.

Desigur, în cadrul unei campanii electorale este imposibil să prezinți fiecare punct al programului și să ajungi în toate localitățile. Cu toate acestea, am reușit să vizităm majoritatea localităților din autonomie, să discutăm direct cu locuitorii și să le prezentăm planurile și propunerile noastre concrete.

Deschide.MD: Vă mulțumim pentru interviu!