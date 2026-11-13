ИНТЕРВЬЮ // Сергей Анастасов: Башкан должен представлять гагаузский народ, а не участвовать в политических играх

Deschide.MD: Вы руководите Комратом с 2015 года. Какой результат своей работы на посту примара считаете самым значимым?

Сергей Анастасов: Самым значимым результатом в управлении муниципием Комрат считаю решение проблемы затопленных подвалов, строительство дамбы и двух коллекторов, благодаря которым удалось устранить экологическую катастрофу. Кроме того, были вложены значительные средства в ремонт детских садов. Сегодня они у нас лучшие в Республике Молдова. Также мы инвестировали в школы.

Не менее важной задачей было строительство дорог, в том числе объездной дороги вокруг города. За 10 лет было построено более 60 километров дорог. Для сравнения: за тот же период во всей автономии, несмотря на бюджет, который в 10 раз больше бюджета Комрата, было построено всего 20 километров региональных дорог.

Deschide.MD: Как вы считаете, в чём сегодня главная проблема Гагаузии?

Сергей Анастасов: Главная проблема большинства населённых пунктов Гагаузии – отсутствие дорожной инфраструктуры. Также существует проблема экологии: нет канализационных сетей, водопроводные сети устарели, что влияет на качество жизни в ряде населённых пунктов. Кроме того, требуют решения вопросы благоустройства детских садов и больниц, а также доступности медицинских услуг. Есть проблемы и с домами престарелых и бездомными животными.

Что касается автономии в целом, то её главная проблема – экономическая отсталость. Буквально 20 лет назад население автономии составляло 160 тысяч человек. Сегодня – 105 тысяч. Если наши жители и дальше будут также выбирать политиков, население продолжит сокращаться ещё стремительнее, поскольку молодёжь не захочет жить в таких условиях.

Конечно, экономическое развитие невозможно без выхода из политической изоляции. Поэтому необходимо решить эту проблему и обеспечить эффективное управление автономией, сотрудничая по всем направлениям – с центральными властями и международными партнёрами. Кроме того, в самой автономии необходимо эффективнее расходовать бюджетные средства.

Deschide.MD: За последние годы Гагаузия всё чаще оказывается в центре политических конфликтов. При этом экономические и социальные проблемы остаются нерешёнными. Почему, на ваш взгляд, автономия оказалась в такой ситуации?

Сергей Анастасов: Это происходит из-за несовершенства законодательства Республики Молдова. Можно публиковать различные фейки и дезинформацию, но никого не привлекают к ответственности. Кто-то раздавал на выборах картошку и деньги, а сегодня эти люди имеют право вновь баллотироваться. Вспомним криминальные группировки, которые появились в нашей стране. Они ведь возникли не в Гагаузии, а в других населённых пунктах, например в Оргееве. Поэтому, когда закон будет работать, тогда и в Гагаузии будет порядок. Закон должен быть превыше всего.

Deschide.MD: Вы неоднократно говорили о необходимости создавать рабочие места, чтобы жители Гагаузии не были вынуждены уезжать на заработки за границу. Какие отрасли экономики вы считаете наиболее перспективными для автономии?

Сергей Анастасов: Чтобы создавать рабочие места, поддерживать семейный и малый бизнес, необходимо обеспечить благоприятные условия. Речь идёт об инфраструктуре, подведении всех необходимых коммуникаций к предприятиям, которые могут открыться. Кроме того, необходимы налоговые послабления. Даже дерево, когда его сажают, нужно поливать три года. Только потом оно начинает приносить плоды.

Для создания рабочих мест в нашей стране в первую очередь необходимо не мешать бизнесу, а создавать для него все условия. Есть программа, которая очень хорошо работает, – Организация по развитию предпринимательства (ODA). При Исполнительном комитете автономии можно создавать группы, которые будут помогать развитию малого и среднего бизнеса. Тем более что сотрудников в Исполнительном комитете достаточно, поэтому нет необходимости нанимать новых людей. Там работают хорошие специалисты, которые могут оказывать такую помощь.

Deschide.MD: Республика Молдова продолжает движение к вступлению в Европейский союз. Каким вы видите место Гагаузии в этом процессе?

Сергей Анастасов: В Уложении Гагаузии есть пункт, согласно которому в случае объединения Молдовы с Румынией автономия имеет право выйти из состава Республики Молдова. Что касается европейского пути, то в нашей стране состоялся референдум. Народ Гагаузии не должен оставаться в стороне от инвестиций, которые будут поступать в нашу страну. Если так получится, что города, расположенные рядом с автономией, будут развиваться значительно быстрее, а мы отстанем от них по уровню развития, ситуация станет ещё хуже, и население Гагаузии продолжит сокращаться. Поэтому я считаю, что нужно идти с Республикой Молдова вместе.

Deschide.MD: В последние годы в автономии наблюдались серьёзные политические противоречия между различными ветвями власти. Как вы намерены выстраивать отношения с Народным собранием, если большинство депутатов будет представлять политические силы, с которыми у вас нет общего видения развития региона?

Сергей Анастасов: У нас есть очень хороший опыт работы на уровне примэрии муниципия Комрат, где 27 советников представляют разные политические силы. Вместе мы решаем проблемы жителей, их районов и улиц, не занимаясь политикой. Так же будем работать и с депутатами Народного собрания.

Цель каждого депутата – развивать свой населённый пункт. Цель башкана как главы исполнительной власти – точно такая же. Мы найдём консенсус, если наши цели будут совпадать. Мы не собираемся создавать группы в Народном собрании, ведь это всё портит. Будем работать для людей, и все депутаты встанут рядом с башканом.

Deschide.MD: Должен ли башкан быть политическим представителем прежде всего гагаузского народа или всех жителей автономии, независимо от их этнического происхождения?

Сергей Анастасов: Башкан, в первую очередь, должен стать представителем гагаузского народа и должен выступать больше как исполнительная власть. Решать конкретные задачи и проблемы нашего народа. Эти политические дрязги между властями принесли только ущерб нашей автономии. Наши сёла остались без инфраструктуры и без людей. На сегодняшний день, главная задача это развитие всех населенных пунктов. Тем более что во время предвыборной кампании 90% вопросов касались уровня жизни, инфраструктуры и рабочих мест. Именно это больше всего интересует наших людей.

Deschide.MD: Как проходят предвыборные дебаты и о чём говорят ваши оппоненты?

Сергей Анастасов: Во время дебатов мои оппоненты явно не уделяли внимания развитию автономии. Они говорили о каких-то румынских священниках, правящей партии, прошлом. Говорили обо всём, кроме развития автономии.

Deschide.MD: Отношения между Кишинёвом и Комратом в последние годы были достаточно напряжёнными. Как вы намерены изменить эту ситуацию, если станете башканом?

Сергей Анастасов: Отношения с Кишиневом «налаживать» не нужно, ведь они всегда должны быть налажены как в нормальной семье. Республика Молдова – это наша семья, а Гагаузия – её неотъемлемая часть. Могут возникать небольшие споры, но не нужно разрушать отношения, которые строились годами.

Власть меняется, одни политические силы сменяют другие, но нам необходимо сотрудничать со всеми и находить консенсус, направляя наши хорошие отношения на развитие автономии. От этого будет гораздо больше пользы.

Все политические дрязги, которые происходили, не принесли ничего хорошего Гагаузии. Политические лозунги со временем забылись, а проблемы автономии остались.

Deschide.MD: Как вы оцениваете прошедшую избирательную кампанию? Удалось ли вам донести до жителей Гагаузии основные положения своей программы?

Сергей Анастасов: Если говорить об избирательной кампании, то я считаю, что нам удалось донести до жителей Гагаузии основные идеи и приоритеты нашей программы. За время кампании состоялось немало встреч с избирателями, в ходе которых мы обсуждали наиболее актуальные проблемы автономии, выслушивали предложения и обращения граждан.

Безусловно, в рамках избирательной кампании невозможно представить каждый пункт программы и охватить все населенные пункты. Тем не менее, нам удалось посетить большую часть населенных пунктов автономии, непосредственно пообщаться с жителями и рассказать о наших планах и конкретных предложениях.

Deschide.MD: Благодарим за интервью!