Invazia rusă în Ucraina // O nouă dronă, detectată în spațiul aerian al R. Moldova

Potrivit Ministerului Apărării, în urma atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, la ora 08:56, un aparat de zbor a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Biliaivka (Ucraina), spre localitatea Tudora (Republica Moldova).

Ulterior, la ora 08:58, aceasta a părăsit spațiul aerian național, din direcția localității Palanca (Republica Moldova), spre lacul Davidove Liman (Ucraina).

„Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile naționale și partenerii, pentru menținerea siguranței populației”, precizează autoritățile.

Amintim că, luni, 14 septembrie, alte două drone au survolat spațiul aerian național. Cazurile au fost înregistrate la Palanca și Cioburciu.

Deschide și: Alertă în sudul R. Moldova. O nouă dronă a traversat spațiul aerian, la Palanca

Încă o dronă, detectată deasupra Republicii Moldova. A intrat dinspre Ucraina și a traversat segmentul transnistrean