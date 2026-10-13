Исследование: 8 из 10 потребителей никотина в Германии начали с традиционных сигарет

В Германии курение по-прежнему остается серьезной проблемой в сфере общественного здоровья, несмотря на все более строгие запреты, введенные в последние десятилетия. Налоги повысили, рекламу ограничили, а предупреждения на пачках уже трудно не заметить. Тем не менее, новое исследование показывает, что традиционные сигареты остаются основным продуктом, с которого начинают потребления никотина, в то время как изделия из нагреваемого табака и никотиновые пакетики все реже ассоциируются с началом потребления никотина, передает rupor.md.

В ходе исследования были проанализированы данные 1 164 человек в возрасте не младше 14 лет, употреблявших никотиносодержащие продукты. Для 84,3 % респондентов первым контактом с никотином стали традиционные сигареты. Еще 4,5% заявили, что начинали с каннабиса, смешанного с табаком. Альтернативные продукты занимали гораздо меньшую долю на начальном этапе употребления: 2,3% респондентов начали с электронных сигарет с никотином, а 0,8% - с изделий из нагреваемого табака. Ни один из участников не указал никотиновые пакетики или снюс в качестве первого употребленного продукта. Продукты, подразумевающие сжигание табака, остаются основным способом начала употребления никотина в том числе и среди подростков в возрасте 14-17 лет.

Эти данные появились на фоне того, что Германия уже много лет подряд применяет строгие меры контроля за потреблением табака. На пачках сигарет размещаются графические и текстовые предупреждения, которые занимают 65% передней и задней поверхности пачки, а реклама табачных изделий ограничена на телевидении, радио, в интернете, во многих печатных СМИ и большинстве наружных рекламных площадок. Однако правила, касающиеся курения, не являются едиными по всей Германии. В 16 федеральных землях применяются разные положения о курении на рабочих местах, в ресторанах, барах и других общественных местах, в результате чего политика борьбы с табакокурением получается несколько неоднородной по всей стране.

Ситуация с никотиновыми пакетиками ещё более сложная. Поскольку они не содержат табака, на них напрямую не распространяются законы о табачных изделиях, и эти изделия в общем классифицируются как пищевые продукты с неразрешённым ингредиентом. На практике такая классификация препятствует их законной продаже. Таким образом, возникает явный контраст: традиционные сигареты, на долю которых приходится наибольшая часть случаев начала употребления никотина, продаются легально, в то время как никотиновые пакетики, которые ни один из респондентов не указал в качестве первого употребленного продукта, фактически находятся вне регулируемого рынка.

Недавние исследования показывают, что спрос на никотиновые пакетики в Германии очень высок, однако из-за действующих нормативных требований большинство продуктов попадает к потребителям через нелегальные или полулегальные каналы. Согласно исследованию, проведенному компанией Ipsos, почти 16% проверенных торговых точек реализуют их незаконно, а значительная часть продукции является контрафактной и может содержать более высокий уровень никотина, чем рекомендуется. Незаконная торговля табачными изделиями стала широко распространённым явлением в Германии, приводя к значительным потерям налоговых отчислений, которые только в 2024 году оцениваются примерно в 400 миллионов евро.

Эксперты утверждают, что эта ситуация подчеркивает необходимость создания четкой и прозрачной правовой базы как для продавцов, так и для потребителей и регулирующих органов. Согласно «Ежегоднику по вопросам зависимости 2025», опубликованному Немецким центром по проблемам зависимости (DHS), почти трое из десяти немцев регулярно курят.