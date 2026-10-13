Studiu: 8 din 10 consumatori de nicotină din Germania au început consumul cu țigările clasice

În Germania, fumatul rămâne o problemă importantă de sănătate publică, în pofida restricțiilor tot mai severe introduse în ultimele decenii. Taxele au crescut, publicitatea a fost limitată, iar avertismentele de pe pachete au devenit mai vizibile. Cu toate acestea, un nou studiu arată că țigările clasice rămân principalul produs prin care oamenii ajung pentru prima dată la nicotină, în timp ce produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină sunt mult mai rar asociate cu debutul consumului de nicotină, scrie realitatea.md.

Studiul a analizat datele a 1.164 de persoane cu vârsta de cel puțin 14 ani, care consumaseră produse cu nicotină. Pentru 84,3% dintre respondenți, primul contact cu nicotina a fost prin țigările clasice. Alte 4,5% au declarat că au început cu canabis amestecat cu tutun. Produsele alternative au avut o pondere mult mai mică în debutul consumului: 2,3% dintre respondenți au început cu țigări electronice cu nicotină, iar 0,8% cu produse din tutun încălzit. Niciun participant nu a indicat pliculețele cu nicotină sau snusul drept primul produs folosit. Inclusiv în rândul adolescenților de 14–17 ani, produsele care implică arderea tutunului au rămas principala cale de inițiere în consumul de nicotină.

Datele apar într-un context în care Germania aplică de ani buni măsuri stricte de control al tutunului. Pachetele de țigări poartă avertismente grafice și textuale pe 65% din suprafața frontală și posterioară, iar publicitatea este restricționată la televiziune, radio, online, în mare parte din presa scrisă și în majoritatea spațiilor exterioare. Regulile privind fumatul nu sunt însă uniforme în toată Germania. Cele 16 landuri aplică prevederi diferite pentru locurile de muncă, restaurante, baruri și alte spații publice, ceea ce face ca politica de control al tutunului să fie mai puțin unitară la nivel național.

Situația este și mai complicată în cazul pliculețelor cu nicotină. Pentru că nu conțin tutun, acestea nu intră direct sub incidența legislației privind produsele din tutun și sunt încadrate, în general, drept produse alimentare cu un ingredient neautorizat. În practică, această clasificare blochează comercializarea lor legală. Se creează astfel un contrast evident: țigările clasice, cu cea mai mare pondere în debutul consumului de nicotină, se vând legal, în timp ce pliculețele cu nicotină, pe care niciun respondent nu le-a indicat drept primul produs folosit, sunt practic în afara pieței reglementate.

Cercetările recente arată că cererea pentru pliculețele cu nicotină este foarte mare în Germania, însă din cauza reglementărilor actuale, majoritatea produselor ajung la consumatori prin canale ilegale sau semi-legale. Potrivit unui studiu realizat de Ipsos, aproape 16% dintre punctele de vânzare verificate le comercializează ilegal, iar o parte semnificativă dintre produse sunt contrafăcute și pot conține niveluri mai mari de nicotină decât cele recomandate. Comerțul ilegal cu produse din tutun a devenit un fenomen extins în Germania, generând pierderi fiscale semnificative, estimate la aproximativ 400 de milioane de euro doar în 2024.

Specialiștii afirmă că această situație evidențiază necesitatea unui cadru legal clar și transparent, atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori și instituțiile de reglementare. Potrivit Anuarului privind dependențele 2025, publicat de Centrul German pentru Probleme de Dependență (DHS), aproape trei din zece germani fumează în mod regulat.