Курс «критического мышления»: как и кого учат в VOX Academy Натальи Морарь

В основу этого материала лег анализ фотографий и видеозаписей, опубликованных самой VOX Academy и её основательницей Натальей Морарь. Мы не утверждаем, что академия действует в чьих-либо интересах. Наша цель — показать, кого привлекают к обучению «критическому мышлению» и что известно об этих людях из открытых источников.

«Сомневаться в прочитанном»

VOX Academy представляет себя как школу критического мышления, медиа, публичной коммуникации и лидерства. В презентации проекта сказано, что Молдова переживает период, когда граница между информированием и манипуляцией становится всё менее различимой.

Курс длится четыре месяца и стоит 4000 леев (около 200 евро); перед зачислением кандидаты проходят отбор, который академия называет «не экзаменом, а этапом», на котором оценивают, как человек думает и что его мотивирует (EVZ, 06.08.2026).

Основатель и координатор — Наталья Морарь, журналистка и ведущая YouTube-канала Mlive (Morari.live, около 90 тысяч подписчиков). В 2024 году ЦИК зарегистрировал её независимым кандидатом в президенты Молдовы (Radio Chișinău). Морарь оскандалилась в сентябре 2021 года, признав, что отцом её ребёнка является бизнесмен Вячеслав Платон, которого ранее неоднократно приглашала на свои передачи. После публичного признания Морарь покинула наблюдательный совет TV8, а телеканал окончательно снял её программу с эфира.

Открытие прошло 12 сентября 2026 года в Кишинёве. Фото и видео с него академия и Морарь опубликовали в Instagram; 29 сентября академия выложила кадры с занятия, где часть слушателей подключалась онлайн. В подписи к посту — тезис о том, что «в эпоху постправды недостаточно уметь читать, нужно уметь сомневаться в прочитанном».

Психиатр, которого ждёт суд в Киеве

22 сентября, через десять дней после открытия VOX Academy, на YouTube-канале Натальи Морарь Mlive вышел двухчасовой выпуск «Психиатр о травмах, лидерстве и любви к себе». Гостем эфира Морарь стал киевский психиатр-нарколог Владислав Сова. Одна из глав выпуска называется «Зачем идти в VOX Academy?», потому что Сова — один из тренеров школы.

На украинских медицинских сайтах Сова представлен как нарколог, психиатр и психотерапевт, специалист по реабилитации зависимых (Doc.ua). В соцсетях он называет себя заслуженным врачом Украины. Он был главным врачом частной клиники Sionclinic, затем — заместителем заведующего психиатрическим отделением реабилитационной помощи №21 Клинической больницы Киева.

В конце октября 2023 года полиция и прокуратура Киева сообщили о разоблачении заведующего психиатрическим отделением одной из столичных больниц. По версии следствия, врач оформлял мужчинам фиктивное пребывание в стационаре; документы о «лечении» уходили на медико-социальную экспертизу, и «пациенты» получали группу инвалидности — а с ней возможность избежать мобилизации и выехать за границу. Пакет документов, по данным правоохранителей, стоил 6 тысяч долларов.

Источники «Української правди» в правоохранительных органах назвали подозреваемым Владислава Сову; в больнице изданию подтвердили, что он работает заместителем заведующего отделением №21. В апреле 2024 года обвинительный акт по статьям о служебном подлоге и получении неправомерной выгоды должностным лицом направили в суд; ему грозит до десяти лет лишения свободы («Українська правда. Життя», 30.04.2024). Приговора по делу пока нет.

Сова давно выступает в медиа как эксперт — и не только по медицине. Весной 2019 года, в разгар спора кандидатов в президенты Украины о тестах на наркотики, он комментировал анализы Владимира Зеленского и Петра Порошенко на телеканале «Прямий», Радио НВ и в программе Politeka, а в «день тишины» давал советы, как голосовать. В 2020 году записал видеообращение к Зеленскому против сокращений в психиатрии (znaj.ua).

В мае 2022 года, через три месяца после начала полномасштабного вторжения, российский «Пятый канал» со ссылкой на сайт newsua.ru приписал Сове заочный «диагноз» президенту Украины: «синдром полного психологического выгорания», невротическое расстройство, приступы тревоги вплоть до панических атак и предупреждение, что без лечения «всё закончится плохо. Вплоть до госпитализации» (5-tv.ru, 13.05.2022). Тезис о «психической нестабильности» Зеленского — постоянный сюжет российской пропаганды.

«Эксперт по цифровой безопасности»

В коротком ролике с логотипом VOX Academy мужчина в белой рубашке отвечает на вопрос «Как понять, что тебя манипулируют новостью?». Подпись: «Сергей Бадан, эксперт по цифровой безопасности, гражданский активист».

Бадан ведёт видеоблоги в Facebook, YouTube, Telegram и Instagram; до весны 2025 года — и в TikTok. Там отдельные ролики набирали сотни тысяч просмотров. В эфире телеканала N4 он представлялся «инженером в области навигации и выпускником факультета философии и социальной работы» Ясского университета. Квалификации в цифровой безопасности в его прежних самоописаниях нет.

В июле 2025 года молдавский фактчекинговый проект Stopfals.md опубликовал о нём материал в рубрике «Профиль пропагандиста». В видео от 2 декабря 2024 года, собравшем около 140 тысяч просмотров на YouTube, Бадан назвал президента Молдовы «самозванкой», которая «пришла к власти во второй раз путём фальсификации выборов», и утверждал, что власти закрыли «20 с чем-то оппозиционных независимых телеканалов».

Конституционный суд утвердил мандат Майи Санду 28 ноября 2024 года, а лицензии телеканалов приостанавливались решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на нарушения и связи владельцев с лицами под санкциями.

В других роликах, по разбору Stopfals, Бадан называл унионизм «нацизмом» и адресовал это «любителям партии PAS и Майи Санду» (2 января 2025 года), утверждал, что Европа «вошла в войну» ради «дивидендов», а нейтральная Молдова могла бы войну предотвратить (19 февраля 2025 года), и что День Европы «придуман», чтобы вытеснить День Победы (10 мая 2025 года).

Идеологическую основу его выступлений фактчекеры описывают как «токсичный молдовенизм» — тезис об отдельном «молдавском языке», который продвигает и МИД России. Публикацию Stopfals упомянул румынский Context.ro в обзоре вмешательства в выборы 2025 года (Context.ro).

С Натальей Морарь Бадан знаком не по академии: 4 декабря 2025 года он был гостем Mlive в полуторачасовом интервью «Nu-i poți amăgi pe toți tot timpul» («Нельзя обманывать всех всё время») — с главами «Захваченное государство 2.0» и «У нас секта, которую нужно распустить» (YouTube, Mlive). Летом 2026 года, после скандала Moldatsa, он писал, что «единственная отставка в европейском духе» — отставка Майи Санду (noi.md), а осенью поддержал протест судей против низких зарплат и комментировал эту тему на странице шоровского телеканала TV6, чья лицензия была приостановлена в 2022 году (TV6, Facebook).

Список, который исчез с сайта

На сайте vox.academy был опубликован список тренеров, позже удалённый. В нём значились 11 человек: Валериу Осталеп, H.D. Hartmann, Наталья Морарь, политтехнолог Ян Лисневский, коллеги Морарь по цеху – Георгий Гонца, Юлия Фёдорова, а также двоюродная сестра морарь Кристина Гуцу, некие Оана Ефтимие, Мариус Тукэ и вышеупомянутый Сергей Бадан.

Самая заметная фамилия — Осталеп, бывший замминистра иностранных дел Молдовы. Румынское издание EVZ, писавшее об академии в августе, ссылается на журналистское расследование, согласно которому Осталеп обвиняет правительство в «слепом подчинении западным кураторам» теми же словами, что и официальный представитель МИД России Мария Захарова, — и одновременно его оружейная фирма продаёт оружие молдавским силовым структурам (EVZ, 06.08.2026).

Почему список удалили, академия публично не объясняла, однако на фото и видео академии некоторые вышеупомянутые тренеры активно появляются.

Кто сидит в зале

На фотографиях с открытия — несколько десятков человек.

Судья, не прошедшая проверку. Марина Антон стала судьёй в 1999 году, а с 2005-го работала в Апелляционной палате Кишинёва. 24 июня 2025 года Высший совет магистратуры признал, что она не прошла внешнюю оценку по критерию этической добросовестности, освободил её от должности и запретил занимать её шесть лет.

Комиссия по оценке указала на шесть промо-туров по сниженной цене, которые семья судьи получила от турфирмы мужа адвоката, чьи дела Антон рассматривала, и девять совпадающих рейсов с этим адвокатом; на неустранение от дел прокурора, который раньше вёл уголовное дело против неё самой; и на телефонный разговор с коллегой-судьёй о деле её мужа, о котором Антон не сообщила, как того требует закон.

Были также названы решения с её участием, признанные произвольными в свете практики ЕСПЧ, — в том числе о роспуске объединений Falun Dafa. На собеседовании Антон объясняла, что путёвки покупал муж, совпадение рейсов случайно, а разговор с коллегой касался путаницы в графике заседаний (Europa Liberă, 06.03.2025). В декабре 2025 года Высшая судебная палата исключила из решения один из эпизодов, указав, что для непрохождения оценки достаточно одного основания (ВСП, решение от 30.12.2025; TV8).

Кандидат с партийным маршрутом. Руслан Поперечный — юрист и коммерческий менеджер. В 2015 году он баллотировался в Муниципальный совет Кишинёва по списку «Partidul Nostru» Ренато Усатого, в 2021-м — в парламент от партии «Puterea Oamenilor» (alegeri.md). Позже, судя по карточке кандидата, он был в команде партии MAN Иона Чебана.

А на фотографии с сайта депутата Ренато Усатого, которая индексируется маем 2026 года, Поперечный появляется вместе с политической командой политика.

Кандидат запрещенной партии. Серджиу Чеботарь на парламентских выборах 2019 года баллотировался от партии «Шор» в одномандатном округе №32 в Кишинёве. В биографии кандидата он указан как специалист по охране и безопасности и руководитель фирмы Scorpion-Pro SRL (IPN, 18.02.2019). За него проголосовали 1117 избирателей (4,19%), пятое место из шести (alegeri.md). В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал партию «Шор» неконституционной.

Журналистка из окружения Шора. Дарья Фёдорова в 2021 году баллотировалась в примары Бельц от партии «Ai Noștri» (IPN, 26.10.2021). 26 июня 2023 года, через неделю после того как Конституционный суд признал партию «Шор» неконституционной, Илан Шор объявил о создании блока «Шанс, обязательства, результаты» («Ш.О.Р.»); в видеообращении рядом с ним — Фёдорова и Думитру Бескиеру.

Также по данным Ziarul de Gardă (20.07.2023), Фёдорова работала на ПСРМ и основала портал cenzura.md, который, по оценке издания, оправдывает войну России против Украины. В апреле 2024 года Фёдоровой запретили въезд в Румынию. По данным Nokta и Ziarul de Gardă, она оказалась среди активистов, в отношении которых румынские власти ввели ограничения на фоне подготовки оплачиваемых протестов в Бухаресте. Сама Фёдорова связывала запрет с поездкой на молодёжный фестиваль в Сочи и своими политическими взглядами.

Роман Лешан — активист, участвовавший в протестных акциях группы Илана Шора в октябре 2022 года, в том числе снимавший действия правоохранителей.

Согласно публичным сведениям, он также посещал мероприятия организации «Евразия», связанной с финансированием со стороны Шора.

В социальных сетях Лешана связывают с Маргаритой Сорокиной (супруга), представляющейся корреспондентом MLive — медиапроекта Натальи Морарь.

На опубликованных ниже фотографиях Сорокина фигурирует рядом с представителем «Евразии» в Армении Микой Бадаляном и корреспондентом RT Константином Придыбайло.

Слушательница, уважающая Путина

На занятии «Грань между реальностью и ложью», где социолог и политтехнолог Ян Лисневский рассказывал слушателям VOX Academy, как эмоции меняют восприятие фактов, среди подключившихся по видеосвязи — участница с именем «Ludmila Corsun».

Людмила Корсун — адвокат и председатель «Федеральной национально-культурной автономии молдаван России» (ФНКА), зарегистрированной в Москве в марте 2018 года. Больше двадцати лет она живёт за пределами Молдовы.

В ноябре 2018 года Корсун была гостьей радио «Комсомольская правда — Крым» в эфире «Молдаване в Крыму» вместе с руководителем молдавской автономии «Республики Крым», как российские власти называют аннексированный полуостров (crimea.kp.ru). В 2020 и 2021 годах ФНКА получила около 1,7 млн рублей на два проекта о средневековой крепости Мангуп в Крыму — «Воинское братство Мангупа» и «Мангуп — символ воинского братства народов».

Свои взгляды на молдавскую политику Корсун излагала сама. Перед вторым туром президентских выборов 2020 года в колонке «эксперта» российского ресурса КС НКО она предупреждала о возможной «попытке некой оранжевой революции» в Молдове, вписывая её в «общую антироссийскую стратегию» (ksnko.ru).

В августе 2024 года Корсун объявила, что будет баллотироваться в президенты Молдовы: «Наблюдая, куда катится республика, я не могу оставаться в стороне» (NewsMaker). NewsMaker и румынский EVZ писали, что она поддерживает Владимира Путина. ЦИК отказал ей в регистрации, признав, что она недостаточно владеет румынским языком; суд отказ подтвердил (ВСП). 31 августа она подала документы повторно и снова получила отказ — на том же заседании, где комиссия отказала Василию Боле, кандидату пророссийского блока «Победа» (NewsMaker).

В декабре 2025 года она выступила на круглом столе в Государственной Думе РФ и, по пересказу финансируемого российским государством фонда «Русский мир», заявила, что в Молдове русский язык «искусственно вытесняется» (russkiymir.ru).

В феврале 2026 года Deschide.md сообщало, что Корсун и Александр Чуприн — функционер «Единой России», сидевший в президиуме её предвыборной пресс-конференции, — действовали в Молдове под кураторством подполковника ФСБ и что после провала выдвижения Корсун переключилась на гражданские и церковные проекты, в том числе с организацией бывшего советника Игоря Додона Сергея Мишина (Deschide.md).