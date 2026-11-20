Cele două grupuri de capitole vizează: Clusterul 4 - Agenda verde și conectivitate durabilă; și Clusterul 5 - Resurse naturale, agricultură și coeziune.

Despre acest lucru informează vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit demnitarei, invitația a venit de la Bruxelles, unde în prezent Irlanda deține președinția Consiliului UE.

„Acest pas tehnic pregătește deschiderea formală a celor 9 capitole la următoarea Conferință interguvernamentală.

Mulțumim președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru că menține aderarea Moldovei pe agenda europeană”, a scris Cristina Gherasimov pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Comisia Europeană a evaluat pozitiv R. Moldova, în privința îndeplinirii criteriilor privind statul de drept. Acest lucru a fost salutat de Guvernul de la Chișinău, considerând raportul ca fiind un pas important spre închiderea provizorie a primelor capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană.

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De asemenea, anunțul de la Bruxelles vine la scurt timp după ce presa a scris că Ungaria a renunțat la blocajul său în ceea ce privește deschiderea ultimelor două clustere de negocieri de aderare a Ucrainei și R. Moldova.

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