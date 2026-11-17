„Azi seara, locuitorii Chișinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra orașului. Oamenii sunt îngrijorați pentru că înțeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate și nici de viața umană”, a scris ea.

Președintele a menționat că, atunci când Rusia mimează grija față de soarta R. Moldova în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă, arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova.

„Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a conchis ea.

Amintim că două drone de tip Shahed și Geran-2 au survolat acum câteva ore teritoriul R. Moldova.

Deschide și: Alertă aeriană // O nouă dronă a survolat teritoriul R. Moldova

O dronă de tip Shahed, observată deasupra Chișinăului. Spațiul aerian al R. Moldova, restricționat