Maia Sandu condamnă incidentul cu dronă la Telenești: „Războiul Rusiei continuă să pună în pericol viețile moldovenilor”

Acest lucru a fost dur criticat de către șefa statului, printr-o postare pe rețeaua X.

„ Războiul Rusiei continuă să pună în pericol viețile moldovenilor. Astăzi, un atac cu drone rusești de tip Gheran a încălcat spațiul nostru aerian și a căzut în apropierea unor locuințe și a unei instalații energetice. Condamnăm acest nou act periculos. Ca răspuns, am declarat un membru al personalului Ambasadei Rusiei „persona non grata” ”, a scris Maia Sandu.

Amintim că, astăzi o dronă s-a prăbușit la o distanță de circa 100 de metri de la o casă de locuit. Incidentul a fost înregistrat în satul Chiștelnița din raionul Telenești. Câteva ore mai devreme, o altă dronă a încălcat spațiul aerian al R. Moldova. Aparatul de zbor a pătruns prin regiunea transnistreană.

Deschide și FOTO // O dronă s-a prăbușit la circa 100 de metri de o casă, în Telenești

Ca urmare, autoritățile R. Moldova au decis să expulzeze un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, declarându-l persona non grata.

Deschide și R. Moldova expulzează un diplomat rus după ce o dronă cu explozibil s-a prăbușit lângă o casă din Telenești