Maia Sandu, după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova: Războiul purtat de Rusia pune în pericol întreaga Europă

„Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în această dimineață în Republica Moldova: patru drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una a explodat în nordul țării”, a scris ea pe contul său de X.

În acest context, președintele a anunțat că autoritățile naționale condamnă războiul purtat de Rusia și rămân alături de Ucraina.

Menționăm că, în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost observate sau detectate în zonele raioanelor Soroca, Florești și Briceni, unele dintre acestea venind din direcția Ucrainei. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Ulterior, Poliția a anunțat că în apropierea localității Cernița, raionul Florești, au fost găsite rămășițele unei drone care a căzut și a provocat o explozie. Victime nu au fost raportate, iar specialiștii au fost trimiși la fața locului pentru efectuarea expertizelor și stabilirea circumstanțelor incidentului.