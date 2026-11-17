„Aceasta reprezintă o încălcare gravă a suveranității noastre și o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor noștri. Rusia trebuie să înceteze acțiunile care pun în pericol Republica Moldova și securitatea regională”, se menționează în mesajul demnitarului, de pe rețeaua X.

Menționăm că, în această seară în spațiul aerian al R. Moldova au pătruns două drone rusești. Ca rezultat, a fost restricționat spațiul aerian, iar mai multe avioane au rămas în aer timp de mai multe minute.

Deschide și O dronă de tip Shahed, observată deasupra Chișinăului. Spațiul aerian al R. Moldova, restricționat

Deschide și Alertă aeriană // O nouă dronă a survolat teritoriul R. Moldova