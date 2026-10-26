Ministerul de Interne atenționează: mai multe servicii online continuă să fie indisponibile

Potrivit Serviciului de Tehnologii Informaționale al Ministerului, această situație este determinată de măsurile de securitate luate în urma atacurilor cibernetice recente.

„Întrucât anumite servicii electronice ale MAI sunt interconectate cu platformele guvernamentale administrate de AGE, disponibilitatea acestora este influențată de funcționarea componentelor respective.

Restabilirea accesului la serviciile electronice ale MAI va avea loc pe măsura reluării funcționării platformelor guvernamentale de care acestea depind”, se menționează în comunicatul responsabililor din cadrul MAI.

În această situație, cetățenii sunt îndemnați să manifeste înțelegere și cooperare, precum și să urmărească toate informațiile oficiale ale Agenției de Guvernare Electronică, pentru a afla starea lucrurilor privind restabilirea serviciilor afectate.

Amintim că, în ultimele zile au fost înregistrate atacuri cibernetice dure asupra paginilor electronice ale instituțiilor de stat din R. Moldova. Mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova, inclusiv cele pentru depunerea și emiterea actelor permisive, rămân temporar indisponibile în urma incidentelor cibernetice recente. Circa 15 specialiști din cadrul Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC) și Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) lucrează la verificarea și securizarea sistemelor.

Potrivit celor trei instituții, serviciile au fost deconectate temporar ca măsură de securitate, pentru investigarea incidentelor, verificarea infrastructurii guvernamentale și reluarea treptată a funcționării acestora

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