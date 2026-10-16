Moscova preia falsurile despre producția de drone în R. Moldova. Zaharova acuză Chișinăul de militarizare și neagă încălcările spațiului aerian

”Președintele Parlamentului moldovenesc a declarat că dronele ar putea avea o dublă utilizare, iar experții moldoveni remarcă faptul că producția de drone pe teritoriul statului are deja loc, în orașul Vadul lui Vodă. Și își pun întrebarea: cine este beneficiarul final? Sandu și echipa sa dau asigurări că Republica Moldova, dar experții întreabă dacă nu cumva armata ucraineană”, a declarat Maria Zaharova.

Declarațiile contrazic precizările Guvernului de la Chișinău, potrivit cărora autoritățile nu examinează în prezent proiecte de amplasare a unor fabrici cu destinație militară în Republica Moldova. Discuțiile despre crearea unui cadru legal pentru producerea echipamentelor cu dublă utilizare, inclusiv a dronelor, nu confirmă existența unei fabrici militare și nici presupusele livrări către armata ucraineană.

Amintim că acuzații similare au fost lansate chiar din incinta Primăriei Chișinău. Primarul Ion Ceban, susține că, „din informațiile pe care le deține”, autoritățile ar pregăti deschiderea unei fabrici de producere a dronelor în Chișinău. În realitate, „sursa” la care face trimitere Ceban reprezintă o simplă scrisoare anonimă expediată unor instituții mass-media și canale de Telegram.

Deschide și: Fake-News ca armă politică. Cum a transformat Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu despre o presupusă fabrică de drone din Chișinău

Zaharova a susținut, totodată, că Republica Moldova ar fi transformată de Occident într-o platformă militară îndreptată împotriva Rusiei.

”Occidentul, prin intermediul autorităților moldovenești, tinde să transforme Republica Moldova nu doar într-un simplu laborator, ci într-un adevărat poligon antirusesc. Cu încălcarea statutului de neutralitate prevăzut de Constituție, are loc atragerea activă a Republicii Moldova către NATO și înarmarea acesteia cu armament occidental”, a afirmat oficialul rus.

În realitate, statutul constituțional de neutralitate nu interzice Republicii Moldova să-și modernizeze armata, să achiziționeze echipamente defensive sau să coopereze militar cu partenerii occidentali. Articolul 11 din Constituție prevede neutralitatea permanentă și interzice dislocarea trupelor militare ale altor state pe teritoriul național. Or, Rusia menține în continuare trupe în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale.

Purtătorul de cuvânt al MAE rus a criticat și asistența financiară europeană destinată consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

”Republica Moldova ocupă locul al doilea, după Ucraina, în ceea ce privește volumul asistenței financiare oferite, chipurile, pentru securitate, dar, în realitate, pentru militarizare, prin intermediul așa-numitului Instrument european pentru pace, care este, de fapt, un instrument al războiului”, a declarat Zaharova.

Oficialul rus a invocat cele 317 milioane de euro alocate Republicii Moldova prin Instrumentul european pentru pace, dar a omis să menționeze că această sumă reprezintă asistență cumulată, nu cheltuieli anuale ale statului. În 2026, bugetul național pentru apărare reprezintă aproximativ 0,56% din PIB, adică 113 milioane de dolari, în timp ce Rusia și-a programat, pentru anul 2027, o creștere record a bugetului militar la 17,1 trilioane de ruble (echivalentul a circa 205 miliarde de dolari sau aproximativ 44% din totalul cheltuielilor bugetare).

În același discurs, Zaharova a încercat să discrediteze și informațiile privind dronele rusești care au încălcat repetat spațiul aerian al Republicii Moldova.

”Așa-numita isterie a dronelor, adică acuzațiile fără dovezi privind presupusele încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, nu dispare din spațiul informațional al Republicii Moldova, deoarece s-a înrădăcinat adânc în mintea președintelui Maia Sandu”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE rus.

Acuzațiile privind lipsa dovezilor sunt contrazise de incidentele documentate de autoritățile moldovenești. În mai multe localități au fost descoperite fragmente de drone, inclusiv componente ale aparatelor de tip Geran, utilizate de armata rusă, iar unele incidente au fost însoțite de explozii la sol. Autoritățile au prezentat date despre traseele aparatelor de zbor, orele încălcărilor și locurile în care au căzut fragmentele.

Mai mult, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, patru aparate de zbor au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, unul dintre acestea de două ori, potrivit Ministerului Apărării. Incidentele au avut loc în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei.