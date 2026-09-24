Reacția MAE după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian național: O încălcare flagrantă a suveranității R. Moldova

Într-un comunicat remis presei, MAE condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian de către drone rusești.

„Aceste incidente reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Moldova și pun în pericol direct viața cetățenilor. Responsabilitatea pentru ele revine integral Federației Ruse, care își extinde războiul de agresiune dincolo de frontierele Ucrainei”, susțin reprezentanții instituției.

În acest context, MAE cere Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

Menționăm că, în dimineața zilei de 24 septembrie, autoritățile au raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost observate sau detectate în zonele raioanelor Soroca, Florești și Briceni, unele dintre acestea venind din direcția Ucrainei. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul republicii a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Ulterior, Poliția a anunțat că în apropierea localității Cernița, raionul Florești, au fost găsite rămășițele unei drone care a căzut și a provocat o explozie. Victime nu au fost raportate, iar specialiștii au fost trimiși la fața locului pentru efectuarea expertizelor și stabilirea circumstanțelor incidentului.