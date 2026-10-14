„Pentru prelucrarea datelor utilizatorilor Yandex Go din R. Moldova folosim serverele unui furnizor global de top, amplasate pe teritoriul Uniunii Europene și protejate de legislația europeană, inclusiv de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)”, se arată în mesajul companiei pentru realitatea.md.
Reacția Yandex Go: Datele cu caracter personal ale utilizatorilor din R. Moldova sunt prelucrate în UE
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În legătură cu recentele publicații din mass-media, Yandex Go precizează că datele pasagerilor și șoferilor sunt prelucrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind asigurată protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor noastre.