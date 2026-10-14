"Для обработки данных пользователей Yandex Go в Молдове мы используем серверы ведущего мирового провайдера, которые расположены на территории Европейского Союза и находятся под защитой европейского права, включая General Data Protection Regulation", сообщили представители компании для rupor.md.
Реакция Yandex Go: персональные данные пользователей Молдовы обрабатываются в ЕС
Deschide.MD
В связи с недавними публикациями в СМИ Yandex Go уточняет, что персональные данные пассажиров и водителей обрабатываются согласно закону Молдовы с обеспечением надлежащей защиты персональных данных пользователей наших сервисов.