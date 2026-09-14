Британское исследование: электронные сигареты более эффективны при отказе от традиционного курения, чем классические методы

Таков вывод последнего Кокрейновского обзора, который проводился на основе 80 исследований и данных почти 30 000 взрослых потребителей. В обзоре, опубликованном в августе, сравнивали эффективность электронных сигарет с никотином и других средств, к которым прибегают при отказе от курения, сообщает Infotag со ссылкой на Euronews.

«Существуют явные доказательства того, что электронные сигареты с никотином повышают уровень отказа от курения в течение шести и более месяцев по сравнению с никотинозаместительной терапией», - заявила Джейми Хартманн-Бойс, ведущий автор обзора и исследователь Массачусетского университета в Амхерсте.

Результаты указывают на повышение показателя успешного отказа примерно на 60%. Таким образом, из 100 человек, использующих электронные сигареты с никотином, примерно 10 удаётся бросить традиционное курение. В случае классических средств никотиновой заместительной терапии, таких как пластыри или жевательная резинка, этот показатель составляет примерно шесть человек из 100. Анализ также показывает, что электронные сигареты с никотином дали лучшие результаты, чем варианты без никотина.

Выводы Кокрейновского обзора появились в контексте того, что британские власти применяют электронные сигареты в качестве инструмента для взрослых людей желающих бросить курить, и это уже привело к снижению уровня курения. В 2023 году британское правительство запустило национальную программу «Swap to Stop».

В рамках этой программы до миллиона взрослых курильщиков могут бесплатно получить набор электронной сигареты, а также специальную поддержку, чтобы отказаться от традиционных сигарет. Идея заключается в том, чтобы люди, у которых не получается бросить курить традиционные сигареты, могли бы получать никотин другим способом, что стало бы важным этапом на пути к отказу от курения.

Этот подход основан на том, что значительная часть серьезных последствий курения связана с процессом сгорания табака и токсичными веществами, которые образуются в дыме, а не с никотином как таковым. Никотин вызывает зависимость и не лишен рисков, однако электронные сигареты не сжигают табак.

Авторы Кокрейновского обзора обращают внимание на то, что результаты исследования не следует автоматически распространять на все изделия, которые есть на рынке, поскольку в ходе исследований оценивались только разрешенные электронные сигареты с никотином. Незаконные продукты или те, которые содержат другие активные вещества, могут иметь иной профиль риска.

Исследователи также подчеркивают, что использование электронных сигарет не лишено рисков, и для полной оценки их воздействия на здоровье необходимы более масштабные и длительные исследования. В обзоре не рекомендуется использовать эти изделия некурящим людям, а только взрослым, уже имеющим никотиновую зависимость в результате курения традиционных сигарет.

Великобритания — не единственная европейская страна, где уровень курения снизился с появлением альтернатив обычным сигаретам. В Швеции ежедневно курят лишь около 5% населения, что является одним из самых низких показателей в Европе. Одним из факторов, способствующим такому прогрессу, является широкое использование никотиновых изделий для перорального применения, в частности никотиновых пакетиков и снюса.