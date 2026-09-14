Studiu britanic: țigările electronice sunt mai eficiente în renunțarea la fumatul tradițional decât metodele clasice

Aceasta este concluzia celei mai recente analize Cochrane, care a inclus 80 de studii și date de la aproape 30.000 de fumători adulți. Publicată în luna august, analiza a comparat eficiența țigărilor electronice cu nicotină cu alte metode folosite pentru renunțarea la fumat, relatează Euronews, citat de Infotag.

„Există dovezi clare că țigările electronice cu nicotină cresc rata de renunțare la fumat pe o perioadă de șase luni sau mai mult, comparativ cu terapiile de substituție a nicotinei”, a declarat Jamie Hartmann-Boyce, autor principal al analizei și cercetător la University of Massachusetts Amherst.

Rezultatele indică o creștere a ratei de succes cu aproximativ 60%. Astfel, din 100 de persoane care folosesc țigări electronice cu nicotină, aproximativ 10 reușesc să renunțe la fumatul tradițional. În cazul terapiilor clasice de substituție a nicotinei, precum plasturii sau guma, rata este de aproximativ șase persoane din 100. Analiza arată, de asemenea, că țigările electronice cu nicotină au avut rezultate mai bune decât variantele fără nicotină.

Concluziile Cochrane vin într-un context în care autoritățile britanice folosesc țigările electronice ca instrument pentru adulții care vor să renunțe la fumat, fapt ce a dus deja la scăderea ratei fumatului. În 2023, Guvernul britanic a lansat programul național „Swap to Stop”.

Prin intermediul acestuia, până la un milion de fumători adulți pot primi gratuit un kit de țigară electronică, împreună cu sprijin specializat pentru a renunța la țigările convenționale. Ideea este ca persoanele care nu reușesc să renunțe la țigările clasice să poată trece la o altă formă de administrare a nicotinei, ca etapă în procesul de renunțare.

Această abordare pornește de la faptul că o mare parte dintre efectele grave ale fumatului sunt asociate procesului de ardere a tutunului și substanțelor toxice rezultate din fum, nu nicotinei în sine. Nicotina provoacă dependență și nu este lipsită de riscuri, însă țigările electronice nu ard tutunul.

Autorii analizei Cochrane atrag atenția că rezultatele cercetării nu trebuie extinse automat asupra tuturor produselor disponibile pe piață, deoarece studiile au evaluat țigări electronice cu nicotină reglementate. Produsele ilicite sau cele care conțin alte substanțe active pot avea un profil de risc diferit.

Cercetătorii subliniază, de asemenea, că utilizarea țigărilor electronice nu este lipsită de riscuri și că sunt necesare studii mai ample și pe perioade mai lungi pentru evaluarea completă a efectelor asupra sănătății. Analiza nu recomandă utilizarea acestor produse persoanelor care nu fumează, ci adulților deja dependenți de nicotină prin consumul de țigări convenționale.

Marea Britanie nu este singura țară europeană în care rata fumatului a scăzut odată cu extinderea alternativelor la țigările convenționale. În Suedia, doar aproximativ 5% din populație fumează zilnic, una dintre cele mai scăzute rate din Europa. Unul dintre factorii asociați acestei evoluții este folosirea pe scară largă a produselor orale cu nicotină, în special a pliculețelor cu nicotină și snus-ului.