Conform datelor sistemului integrat de monitorizare a spațiului aerian, cele cinci drone au avut impact la sol în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani.

Totodată, autoritățile au semnalat un posibil al șaselea impact în raionul Ocnița. Un alt aparat de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

Armata Națională precizează că Centrul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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