”Cel mai important eveniment de noaptea trecută a fost cutremurul, dar cel mai important de mâine va fi întâlnirea de la Shenzhen”, a declarat Ozerov, minimalizând astfel gravitatea incidentelor care au determinat convocarea sa la MAE.

Diplomatul rus a susținut că autoritățile moldovenești nu ar fi prezentat dovezi privind proveniența dronelor și nici faptul că acestea ar fi fost trimise intenționat deasupra teritoriului Republicii Moldova.

”Nimeni nu a dovedit până acum că sunt drone rusești, în primul rând. În al doilea rând, nu s-a demonstrat că erau trimise intenționat deasupra teritoriului Republicii Moldova. Orice dronă care zboară, ei spun că e rusească. Bine că nu ne acuză că și acest cutremur a fost rusesc”, a afirmat Ozerov.

Reprezentantul Moscovei a insistat asupra necesității unei investigații comune, susținând că partea rusă ar fi propus deja constituirea unei comisii care să stabilească originea dronelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în spațiul aerian moldovenesc.

Totodată, Ozerov a lansat ipoteza unor presupuse provocări din partea Ucrainei, fără să prezinte dovezi în sprijinul acestei afirmații.

”Am propus deja crearea unei comisii comune, care să ancheteze originea acestor drone, cum au ajuns aici, dacă au fost acțiuni ale Rusiei sau provocări din partea Ucrainei, pentru a tensiona relațiile noastre bilaterale”, a declarat diplomatul.

Ozerov a mai susținut că relațiile dintre Chișinău și Moscova ar fi ajuns ”la marginea ruperii”, dar a respins responsabilitatea Rusiei pentru deteriorarea acestora.

”Vedem că relațiile noastre balansează la marginea ruperii, nu din vina noastră. Noi nu întreprindem măsuri de înrăutățire a relațiilor noastre”, a afirmat acesta, calificând acuzațiile autorităților moldovenești drept nefondate.

Diplomatul a invocat și posibilitatea unor operațiuni ”sub steag fals”, despre care a susținut că ar urmări deteriorarea relațiilor moldo-ruse. Nici în acest caz nu a prezentat dovezi.

Declarațiile au fost făcute după ce Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat lui Oleg Ozerov o notă de protest în legătură cu încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Potrivit MAE, aceste acțiuni reprezintă o încălcare a suveranității statului și pun în pericol viața și siguranța cetățenilor. Prin nota de protest, Chișinăul a cerut Moscovei să înceteze asemenea acțiuni și să respecte frontierele și spațiul aerian al Republicii Moldova.

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Amintim că, pe 17 noiembrie, șapte drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, iar șase dintre acestea s-au prăbușit, potrivit informațiilor comunicate de autorități.

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