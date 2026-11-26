”Incidentele cu drone reprezintă o nouă realitate. Nu mai putem să o ignorăm, oricât de mult ar încerca unii din opoziție să ne spună că sunt drone ucrainene sau să promoveze alte falsuri. Sunt drone rusești. Noi avem aceste drone, le arătăm și pe ele scrie clar unde au fost fabricate”, a declarat Tofan.

Afirmațiile lui Tofan vin în contextul în care ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, precum și reprezentanți ai opoziției pro-ruse, au susținut anterior că nu există dovezi privind proveniența rusească a dronelor. De exemplu, pe 18 noiembrie, Oleg Ozerov a pus la îndoială proveniența rusească a dronelor, după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se înmâna o notă de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către șapte aparate de zbor, dintre care șase s-au prăbușit.

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Totodată, premierul a subliniat că Republica Moldova își dorește relații pașnice cu Federația Rusă, însă actuala administrație de la Kremlin urmărește, în opinia sa, restabilirea imperiului și subminarea statelor din vecinătate.

”Noi ne dorim o relație pașnică cu Rusia. Pentru noi ar fi cea mai mare fericire ca Rusia să fie o țară normală, în care să putem exporta, cu care să putem avea relații. Dar, din păcate, Rusia e condusă acum de oameni care își doresc restabilirea imperiului și am impresia că scopul existenței acestei administrații de la Kremlin e de a submina țările din jur”, a menționat șeful Executivului.

Vasile Tofan a avertizat că Moscova are planuri bine puse la punct în privința Republicii Moldova și a evidențiat rolul rezistenței militare a Ucrainei în menținerea păcii și securității statului nostru.

”Și ei au planuri foarte bine puse la punct ce ține de R. Moldova. Noroc că ne apără vitejește, cu eroism, ucrainenii care mor pe front inclusiv pentru libertatea noastră. Nici nu vreau să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat în Moldova dacă treceau rușii de Nipru”, a conchis premierul.

Amintim că, ieri seara, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a anunțat că ar fi intrat în posesia unor informații privind pregătirea, în următoarele zile, a unei pretinse ”provocări cu caracter antirusesc”, care ar urmări deteriorarea radicală a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Misiunea diplomatică nu a prezentat însă nicio dovadă în susținerea afirmațiilor sale.

Totodată, reprezentanții Ambasadei Rusiei au îndemnat autoritățile de la Chișinău să se abțină de la ceea ce numesc ”acțiuni nechibzuite de escaladare”, sugerând că Republica Moldova ar fi atrasă deliberat într-o confruntare cu Federația Rusă.