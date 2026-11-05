Vasile Tofan, despre interdicția de cinci ani pentru Krasnoselski: Să revină la Tiraspol și să se bucure de „roadele administrației” sale

Întrebat de jurnaliști despre decorarea lui Krasnoselski de către Vladimir Putin cu „Ordinul de Onoare”, șeful Executivului de la Chișinău a menționat că aceste acțiuni reprezintă o provocare.

„Tovarășul Krasnoselski și-a făcut planuri să rămână în Rusia. El nu are nevoie de confortul de la Tiraspol. Are nevoie de confortul de la Moscova. Ei ne încurajau ca să-i punem interdicția de intrare, ca el să vină și să aibă acoperire că nu merge în Moldova pentru că nu-i permit. Am luat o decizie diferită, o decizie asimetrică, unde spunem că – domnule Krasnoselski, reveniți, vă rog, la Tiraspol, dacă țineți atât de mult la ceea ce ați realizat, trăiți în așa-zisa «republică»”, a declarat Tofan, comentând interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru un termen de 5 ani pe care autoritățile urmează să-i aplice lui Krasnoselski.

Potrivit premierului, instituțiile abilitate dispun de toate instrumentele necesare pentru aplicarea unei asemenea interdicții, chiar dacă Krasnoselski nu are cetățenia Republicii Moldova.

„Sunt foarte curios care va fi decizia tovarășului Krasnoselski. Suspiciunea mea este că dumnealui nu va dori să se întoarcă. Vreau încă o dată să trimit semnalul: tovarășul Krasnoselski poate să revină la Tiraspol, doar că trebuie să fie pregătit că 5 ani va sta acolo și se va bucura de roadele administrației pe care a avut-o”, a adăugat Tofan.

Amintim că Vadim Krasnoselski a fost decorat miercuri, 4 noiembrie, la Moscova, cu ”Ordinul de Onoare”, distincție oferită de președintele rus Vladimir Putin. În cadrul ceremoniei, liderul separatist a fost prezentat drept ”președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, deși Federația Rusă nu recunoaște oficial independența regiunii transnistrene.

Deschide și: Liderul separatiștilor transnistreni, Vadim Krasnoselski, decorat de Putin cu „Ordinul de Onoare”

Ca urmare, Biroul Politici de Reintegrare a anunțat că liderul separatist va avea interdicție de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani, după revenirea sa de la Moscova.

Deschide și: BPR: Krasnoselski va avea interdicție să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani, după vizita la Moscova