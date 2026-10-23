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VIDEO // Liderul criminal Radulov a ajuns în R. Moldova și a fost încarcerat în Penitenciarul nr. 13

Cristina Vlah
VIDEO // Liderul criminal Radulov a ajuns în R. Moldova și a fost încarcerat în Penitenciarul nr. 13

Liderul criminal Iurie Radulov a fost extrădat în această seară din Turcia, adus în Republica Moldova și încarcerat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, pentru continuarea executării pedepsei cu detențiune pe viață.

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, reîncarcerarea pune în executare decizia Curții de Apel Nord din 10 aprilie 2025.

„Extrădarea a avut loc în urma cooperării dintre Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Biroul Central Național INTERPOL, în coordonare cu autoritățile competente din Turcia”, se menționează într-un comunicat al autorităților de la Chișinău.

Potrivit sursei, extrădarea are loc după ce, la 8 mai 2025, imediat după confirmarea informației că Iurie Radulov se afla în Turcia, Ministerul Justiției a transmis autorităților turce cererea de extrădare cu întregul pachet de documente anexat la dosar. Ulterior, la începutul lunii octombrie a acestui an, autoritățile turce l-au reținut. În etapa următoare, Ministerul Justiției a expediat o cerere prin care a confirmat necesitatea extrădării.

Menționăm că, Iurii Radulov a fost dat în urmărire de Interpol pentru 10 cazuri de omor și 11 tentative de omor. El a reușit să scape din închisoare, după ce se crease o confuzie în urma modificărilor la Legea cu privire la amnistie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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