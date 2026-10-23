VIDEO // Liderul criminal Radulov a ajuns în R. Moldova și a fost încarcerat în Penitenciarul nr. 13

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, reîncarcerarea pune în executare decizia Curții de Apel Nord din 10 aprilie 2025.

„Extrădarea a avut loc în urma cooperării dintre Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Biroul Central Național INTERPOL, în coordonare cu autoritățile competente din Turcia”, se menționează într-un comunicat al autorităților de la Chișinău.

Potrivit sursei, extrădarea are loc după ce, la 8 mai 2025, imediat după confirmarea informației că Iurie Radulov se afla în Turcia, Ministerul Justiției a transmis autorităților turce cererea de extrădare cu întregul pachet de documente anexat la dosar. Ulterior, la începutul lunii octombrie a acestui an, autoritățile turce l-au reținut. În etapa următoare, Ministerul Justiției a expediat o cerere prin care a confirmat necesitatea extrădării.

Menționăm că, Iurii Radulov a fost dat în urmărire de Interpol pentru 10 cazuri de omor și 11 tentative de omor. El a reușit să scape din închisoare, după ce se crease o confuzie în urma modificărilor la Legea cu privire la amnistie.

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