VIDEO // „Uzina secretă de drone” a lui Ceban de la TRACOM s-a dovedit a fi o fabrică de tavane extensibile

Săptămâna trecută, Ion Ceban a anunțat că guvernarea ar pregăti deschiderea unei fabrici de producere a dronelor în Chișinău – informație dezmințită ulterior de autorități. Datele false, primite prin intermediul unei scrisori anonime, nu au fost verificate în niciun fel de edil, care a ales să iasă în public cu acuzații în loc să ia legătura cu administrația parcului industrial „TRACOM”.

„Am pus o întrebare ca simplu cetățean, ca tatăl a trei copii și ca primar, că dacă este pe teritoriul municipiului Chișinău ceva planificat, cred că ar fi bine să cunosc și să cunoască și locuitorii municipiului Chișinău”, a declarat el.

Pentru a verifica acuzațiile primarului capitalei, reporterii Deschide.MD au făcut ceea ce Ion Ceban trebuia să facă înainte să iasă în public – s-au deplasat la fața locului, unde au discutat cu directorul „TRACOM”, Dumitru Șoldan, și au vizitat locația indicată în scrisoarea anonimă.

În cadrul discuției, directorul parcului industrial a declarat că niciun rezident al „TRACOM” nu a anunțat că ar urma să desfășoare activități de producere a dronelor.

„Noi oferim în locațiune terenurile și încăperile. Orice rezident care vine la noi, vine în baza concursului, vine cu proiect investițional în care descrie ce gen de activitate va avea, ce va produce. În cazul mediatizat, este vorba despre producerea tavanelor extensibile”, a explicat directorul „TRACOM”.

Potrivit lui Șoldan, dacă pe teritoriul parcului industrial s-ar fi desfășurat lucrări pentru construcția unei fabrici de drone, acest lucru ar fi fost cunoscut atât de ceilalți rezidenți, cât și de instituțiile statului.

Mai mult, directorul „TRACOM” a precizat că niciun reprezentant al Primăriei municipiului Chișinău sau al partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) nu l-a contactat pentru a solicita clarificări în legătură cu presupusa fabrică de drone.

Clădirea prezentată în spațiul public drept viitoarea „fabrică de producere a dronelor” a fost luată în locațiune de întreprinderea cu capital străin „White Capital” SRL. Reporterii Deschide.MD au încercat să discute și cu administratorul companiei, însă acesta se află în deplasare și nu a putut oferi un comentariu.

Totuși, compania a negat că în această locație ar urma să fie desfășurate activități de producere a dronelor, menționând că „White Capital” SRL activează de 10 ani pe piața din R. Moldova, fiind una dintre cele mai competitive întreprinderi în domeniul producerii de tavane extensibile.

Amintim că vineri, 16 octombrie, primarul Ion Ceban a publicat un mesaj video în care a anunțat că, „din informațiile pe care le deține”, autoritățile ar pregăti deschiderea unei fabrici de producere a dronelor în Chișinău. În realitate, „sursa” la care a făcut trimitere Ceban reprezenta o simplă scrisoare anonimă, expediată unor instituții mass-media și canale de Telegram.

Deschide și: Fake-News ca armă politică. Cum a transformat Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu despre o presupusă fabrică de drone din Chișinău

StratCom // Cum a circulat falsul despre „fabrica de drone” ce ar fi construită în secret