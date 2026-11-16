Atacul cibernetic // Toate serviciile publice digitale au devenit funcționale, dar aplicația EVOSign rămâne suspendată

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică (AGE), serviciile online au fost restabilite după verificările suplimentare de securitate cibernetică, dar aplicația EVOSign rămâne suspendată pentru o perioadă nedeterminată.

„Măsurile au fost inițiate în urma incidentului de securitate cibernetică din luna octombrie, care a impus verificarea suplimentară a sistemelor informaționale ale statului.

Reluarea accesului la toate serviciile înseamnă că cetățenii și mediul de afaceri pot utiliza din nou serviciile publice digitale din aplicația EVO sau de pe portalul evo.gov.md”, informează reprezentanții AGE.

Potrivit autorității, pentru accesarea Cabinetului personal din portalul EVO, dar și a serviciilor publice care necesită autentificare, a fost restabilită metoda de autentificare în doi pași (2FA), disponibilă prin intermediul Serviciului guvernamental MPass. Ghidul pentru instalarea și utilizarea autentificării 2FA este disponibil pe MPass, la opțiunea de autentificare în doi pași.

De asemenea, rămân valabile și alte modalități de autentificare în MPass: cu semnătura mobilă, electronică și cu cartea de identitate.

„Agenția de Guvernare Electronică continuă să monitorizeze infrastructura digitală guvernamentală și să colaboreze cu instituțiile responsabile de securitatea cibernetică pentru protejarea datelor și menținerea funcționării serviciilor publice digitale”, se mai specifică într-un comunicat al AGE.

Amintim că, în perioada 19–23 octombrie, mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova au fost ținta unui atac cibernetic de amploare. Potrivit autorităților, atacatorii au încercat să obțină informații despre aproximativ un milion de IDNP-uri, reușind să extragă date personale aferente a circa 750.000 dintre acestea. Printre informațiile vizate se numără numele, prenumele, datele de naștere, informații despre membrii familiei, pensii, prestații sociale și date financiare.

În urma incidentului, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a demisionat, iar conducerea instituției a fost preluată de Artiom Cociu.

Deschide și Demisie la conducerea AGE. Tofan anunță măsuri pentru consolidarea securității cibernetice

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că urmează să fie desfășurate audieri în Parlament referitor la acest caz.

Deschide și Igor Grosu anunță o anchetă și audieri în Parlament

Premierul Vasile Tofan a anunțat măsuri suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice, iar președintele Maia Sandu a anunțat convocarea Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea incidentului și a riscurilor asupra infrastructurii digitale a statului.