Chișinăul condamnă repetat survolarea ilegală cu dronă și cere Rusiei să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei

În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe amintește că în ultimele două zile au fost înregistrate șase cazuri de survolare neautorizată de către aparate de zbor fără pilot.

„Aceste incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale ale țării noastre, pun în pericol siguranța cetățenilor și evidențiază consecințele directe ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale”, se menționează într-un comunicat al Ministerului de Externe.

De asemenea, autoritățile de la Chișinău solicită Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și să respecte normele dreptului internațional, inclusiv suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Menționăm că, o nouă dronă a survolat teritoriul R. Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a fost înregistrat la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca.

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Deschide și Drona care a survolat teritoriul R. Moldova, s-a prăbușit și explodat în Dondușeni