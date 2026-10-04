FOTO // Maia Sandu, de Ziua Vinului: Cu fiecare an, vinul Moldovei devine mai bun și ajunge mai departe în lume

Șefa statului a discutat cu vinificatorii despre recolta din acest an, despre munca din vie și despre piețele pe care ajung vinurile noastre.

„Am descoperit crame de familie, tineri care au ales să facă vin acasă și oameni cu zeci de ani de experiență. În spatele fiecărei sticle este munca lor de un an întreg.

Cu fiecare an, vinul Moldovei devine mai bun și ajunge mai departe în lume. Iar lumea vine la noi: tot mai mulți oaspeți din alte țări ne vizitează pentru vinul nostru, pentru crame și pentru oamenii care îl fac”, a menționat Maia Sandu.

Ea a mulțumit vinificatorilor pentru munca lor, care face ca R. Moldova să fie cunoscută și vizitată de tot mai mulți turiști.

Menționăm că în acest weekend de 3-4 octombrie, R. Moldova a marcat Ziua Națională a Vinului. Cu prilejul a 25 de ani ai acestui eveniment, a fost bătut și un record Guiness pentru cea mai mare imagine umană a unei vițe-de-vie, formată din peste 700 de persoane.

La eveniment au fost prezenți mii de vizitatori, vinificatori, ambasadori și oficiali, care au degustat din produsele vitivinicole și au participat la evenimentele socio-culturale din centrul Chișinăului.

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