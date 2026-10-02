Igor Grosu, despre survolarea tot mai frecventă a dronelor rusești: Trebuie să găsim soluții pentru interceptarea lor

„Pericolul crește, asta trebuie s-o spunem sincer oamenilor: să urmărească foarte atent semnalele și apelurile, comunicatele oficiale. Și evident trebuie să continuăm să găsim soluții pentru interceptare.

Pe partea de monitorizare noi stăm relativ mai bine, dar a doua problemă este capacitatea noastră de a intercepta astfel încât să nu creăm probleme la sol pentru cetățeni”, a declarat Igor Grosu jurnaliștilor.

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