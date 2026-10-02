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Igor Grosu, despre survolarea tot mai frecventă a dronelor rusești: Trebuie să găsim soluții pentru interceptarea lor

Cristina Vlah
Igor Grosu, despre survolarea tot mai frecventă a dronelor rusești: Trebuie să găsim soluții pentru interceptarea lor

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că R. Moldova are nevoie de o mai bună tehnologie pentru interceptarea dronelor. Și asta în contextul în care, în ultimele zile, tot mai des au loc incidente cu survolarea spațiului aerian sau chiar explozii pe teritoriul R. Moldova.

„Pericolul crește, asta trebuie s-o spunem sincer oamenilor: să urmărească foarte atent semnalele și apelurile, comunicatele oficiale. Și evident trebuie să continuăm să găsim soluții pentru interceptare.

Pe partea de monitorizare noi stăm relativ mai bine, dar a doua problemă este capacitatea noastră de a intercepta astfel încât să nu creăm probleme la sol pentru cetățeni”, a declarat Igor Grosu jurnaliștilor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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