Parlamentul se va întruni luni în ședință. Comisarul european Marta Kos va veni cu un mesaj pentru deputați

Despre acest lucru a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unui briefing.

„Luni, la 14:00 va avea loc o ședință a Parlamentului. Comisarul Marta Kos va veni cu un mesaj în adresa deputaților în baza raportului prezentat de Comisia Europeană. Va fi o ședință plenară”, a declarat Igor Grosu.

Amintim că, ieri Comisia Europeană a publicat raportul de monitorizare a rezultatelor înregistrate de R. Moldova pe calea sa de accedere la UE. În cadrul raportului au fost stabilite progresele, dar și restanțele statului nostrum, au fost formulate recomandări și propuneri pentru următorul an. Potrivit raportului, menținerea ritmului actual al reformelor îi va permite Chișinăului să urmărească obiectivul ambițios, dar realizabil, de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028.

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