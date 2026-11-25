În acest sens, Mihai Popșoi a specificat că Moscova de mai multe ori a manifestat atitudine „mai puțin binevoitoare” față de R. Moldova.

„Eu am renunțat demult să comentez declaratiile persoanei respective. E cert că R. M își consolidează rezilienta statului său și asemenea comentarii propagandistice nu ne impresionează. Nu este o noutate. Nu sunt nici primele, nici ultimele comentarii de acest fel. Ne lasă rece această atitudine mai puțin binevoitoare, care vine de la Moscova”, a spus ministrul.

Tot astăzi, el a vorbit și despre alinierea R. Moldova la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană contra Rusiei și Belarusului. Pentru acest lucru, urmează să fie adoptate un pachet de măsuri și norme de drept, astfel încât R. Moldova să poate aplica aceste sancțiuni.

Discuțiile despre expulzarea ambasadorului rus au venit în contextul numeroaselor drone, care au zburat ilegal prin spațiul aerian al R. Moldova, iar unele chiar au și explodat pe teritoriul statului nostru.

Deschide și Mihai Popșoi, despre condițiile pentru o eventuală expulzare a ambasadorului rus din R. Moldova

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