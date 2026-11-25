„Dacă am avea certitudinea sau garanția că o asemena decizie ar îmbunătăți situația de securitate din R. Moldova, această decizie probabil că ar fi fost luată demult.

Dar riscurile - sunt cele pe care le vedem cu toții și le trăim în fiecare zi. Cu mare regret, la o distanță mică de R. Moldova este un război cum nu s-a mai văzut de la cel de-al Doilea Război Mondial. Iar riscurile de securitate, care emană de pe urma agresiunii ruse împotriva Ucrainei, le trăim în R. Moldova prin diferența de creștere economică pe care am fi avut-o în vreme de pace și realitătile pe care le avem: dronele și alte constrângeri de securitate care ne e dat să trecem. Dar R. Moldova își consolidează reziliența, investim în securitate și apărare, investim în capacitatea stautlui și a societății să reziste acestor amenințări. Și R. Moldova este astăzi mai puternică decât era acum câțiva ani”, a declarat Mihai Popșoi în urma ședinței Guvernului din 25 noiembrie.

Declarațiile ministrului vin în contextul mai multor solicitări ale societății civile și ale liderilor de opinie, care au cerut expulzarea ambasadorului rus, după ce mai multe drone rusești au căzut și au explodat pe teritoriul R. Moldova. Pentru elucidarea acestor incidente, ambasadorul rus a fost chemat de mai multe ori la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde i se înmânau note de protest. Iar un moment jignitor a fost atunci, când diplomatul rus a luat în derâdere notele de protest ale autorităților din R. Moldova.

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